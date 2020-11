Tento článok si môžete prečítať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.

Aký to bol pocit, keď vás ako Výnimočného vedca slovenskej vedy vyhlásil laureát Nobelovej ceny za fyziku Kip Thorne?

- Bolo to niečo nové, čo som ešte nepoznal. Stále sa snažím k tomu pocitu vracať, pretože to bol príjemný zážitok. Nie je štandard, aby slovenskí vedci boli hodnotení takou autoritou, ktorá je laureátom Nobelovej ceny, a inými osobnosťami v komisii. O to viac si to vážim. Oceňujem, ako pekne a profesionálne bolo pripravené ocenenie Eset Science Awards. Systém kandidátov výberu je priezračný, musia tam byť dvaja zahraniční odborníci, ktorí nie sú v konflikte záujmov a charakterizujú vás. Takto by to malo ísť vo vede na Slovensku aj ďalej, je to príklad hodný nasledovania.

Pomôže vám toto ocenenie pri ďalšej vedeckej práci?

- Dalo mi určitý kredit, čo je dôležité. Na tom, na čom chcem pracovať a čo mám naplánované spolu s mojimi kolegami, sa nič nemení. Keď som dostal toto ocenenie, považoval som za povinnosť poďakovať mojim spolupracovníkom. Som teoretik, na článkoch pracujú aj štyria autori, s mnohými spolupracujem už dlhé roky. Jeden z nich túto udalosť charakterizoval slovami: Medzinárodné uznanie už si mal a teraz máš aj domáce. Budem veľmi rád, ak mi toto ocenenie pomôže rozšíriť naše vedecké aktivity a náš vedecký tím o ďalších mladých ľudí.

Aké možnosti majú po štúdiu jadroví fyzici?

- Veľmi dobré. Nie všetci naši doktorandi pokračujú v akademickej kariére, ktorá je značné riskantná a rozhodne nie vysoko finančne ohodnotená. Mnohí skončia v priemysle, v IT firmách a bankách. Vo svete to totiž nie je nič výnimočné. Keď som bol na Univerzite v Tübingene, tak tam skoro 100 percent doktorandov išlo do priemyslu. Na dvere univerzity klopali a čakali, kedy skončia, také firmy ako Mercedes-Benz, Siemens, Infineon, Bosch atď. Veľmi radi berú fyzikov, aj teoretických, lebo to sú ľudia, ktorých my naučíme samostatne rozmýšľať, riešiť dôležité problémy a majú skúsenosti v celosvetovom meradle.

Ako ste sa dostali k fyzike a čo vás viedlo venovať sa práve tejto vednej oblasti?

- Moja mama bola profesorkou fyziky na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave so zameraním na matematiku a fyziku. U nás doma bolo množstvo kníh o fyzike, mňa samotného neučila, ale ovplyvnilo ma to prostredie. Otvoril som ich a zistil, že tomu rozumiem. Bola tam kniha Jasnejšie ako tisíc sĺnk od Roberta Jungka, čo bolo o atómovom programe v Los Alamos. Charakterizovalo to obdobie vo vede pred a počas druhej svetovej vojny. Zaujala ma aj kniha o Enricovi Fermim, ktorú napísala jeho manželka Laura - Atómy v rodine. Tam sa spomínal Bruno Pontecorvo ako veľmi nadaný fyzik z jeho skupiny. Mal zaujímavú životnú dráhu a prsty v štyroch Nobelových cenách, ale žiadna mu nebola udelená.

Čím vás zaujal?

- Skončil v Sovietskom zväze v medzinárodnom ústave v Dubne, kde v roku 1957 navrhol dôležitý fenomén oscilácií neutrín (pozn.: Nobelova cena za neutrínové oscilácia bola udelená v roku 2015, keď ho už nebolo) a celkovo založil vedecký smer neutrínová fyzika. Volali ho Mr. Neutrino. Ja som sa do Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne dostal v roku 1985. Vyštudoval som odbor jadrová fyzika na Fakulte matematiky a fyziky Univerzity Komenského v Bratislave s dodatočným programom z teoretickej fyziky vďaka Jánovi Pišútovi. Ťahalo ma to do sveta a tých možností vtedy nebolo veľa, v podstate len vybrať sa na východ. Toho času Pavel Povinec na našej katedre pripravoval experiment na detekciu procesu bezneutrínového dvojitého beta rozpadu jadier, ktorý predstavuje v súčasnosti jeden z najdôležitejších neutrínových experimentov vo svete, a navrhol mi zaoberať sa teóriou tohto procesu. S tou požiadavkou som oslovil najbližšieho spolupracovníka Bruna Pontecorva, teoretika Samoila Bilenkyho, ktorý súhlasil byť mojím školiteľom v ašpirantúre. Týmto a súvisiacimi problémami sa zaoberám doposiaľ.

Na čo sa vo svojom výskume zameriavate?

- Na neutrína, ktoré patria medzi najrozšírenejšie elementárne častice vo vesmíre. Sú záhadou. Ani 90 rokov po tom, čo bolo neutríno predpovedané, nepoznáme ich základné fyzikálne vlastnosti. Existenciu neutrína predpovedal Wolfang Pauli ako riešenie, ktoré umožnilo potvrdiť zákon zachovania energie v beta premenách jadier. Z Zürichu napísal list na konferenciu do Tübingenu, sám tam nešiel ani nenapísal žiaden článok či štúdiu. Myslel si, že táto častica nebude nikdy pozorovaná, lebo veľmi slabo interaguje a je ťažké ju zachytiť.

Kedy časticu neutríno spozorovali?

- O 26 rokov neskôr Frederick Reines a Clyde Cowan potvrdili jeho existenciu registrovaním antineutrín unikajúcich z reaktora. Vy neutríno však nevidíte cez mikroskop, ale pozorujete ho cez produkty reakcií, ktoré iniciuje. V súčasnosti poznáme tri generácie neutrín - elektrónové neutríno, miónové neutríno a tau neutríno. V nízkoenergetických jadrových procesoch na Slnku, vo vnútri Zeme a v reaktoroch vznikajú elektrónové (anti)neutrína. Miónové neutrína sú produkované pri vyšších energiách, napr. v zrážkach kozmických častíc s atmosférou Zeme. Zväzky neutrín možno pripraviť aj pomocou urýchľovačov protónov, ktoré pri zabrzdení v terčíku tvoria nestabilné častice rozpadajúce sa neutrínovými kanálmi.

Prečo je tak ťažké zistiť niečo bližšie o týchto časticiach?

- Je to ťažko polapiteľná častica, ktorá sa s nikým neviaže. Vo veľmi úspešnom Štandardnom modeli fyziky elementárnych častíc neutríno nemá hmotnosť. A to je problém. Predpokladá sa, že je tvorená mechanizmami mimo tohto modelu, čo je možné v rámci teórií Veľkého zjednotenia všetkých typov interakcií, ak neutríno, resp. neutrína majú určité vlastnosti. Jedna z tých vlastností je, že musia byť samy sebe antičasticou. Potvrdil by to experiment, ktorý by registroval signál bezneutrínového dvojitého beta rozpadu jadier. Súčasné takéto experimenty dávajú ohraničenie na polčas rozpadu tohto procesu rádovo 1026 rokov. Ak tento proces existuje, čo nevieme, tak jeho pozorovanie určite bude ocenené Nobelovou cenou za fyziku. Možnosti jeho pozorovania súvisia aj s malými hmotnosťami neutrín. No zatiaľ nevieme ani to, akú majú hmotnosť, vieme len to, že majú veľmi malú hmotnosť.

Ako vysvetliť malé hmotnosti?

- Presvedčivé dôkazy o malých hmotnostiach neutrín máme z pozorovania neutrínových oscilácií. To znamená, že rôzne druhy neutrína počas šírenia sa priestorom menia svoju identitu. Keď napríklad na Slnku vznikne elektrónové neutríno, na Zem ich príde oveľa menej, ako by malo, lebo časť z nich sa premení na iné druhy. Je to niečo veľmi dôležité a má to len kvantovomechanické vysvetlenie. Je viac možností, ako vysvetliť malé hmotnosti neutrín. V rámci teórií Veľkého zjednotenia napríklad pomocou mechanizmu hojdačiek (tzv. „see-saw“ mechanizmu), keď sa predpokladá, že okrem troch ľahkých existujú tri ťažké neutrína spojené s neznámou energetickou škálou vo fyzike.

Prečo je taký dôležitý výskum neutrín?

- Dávajú vám možnosť pochopiť náš vesmír, jeho vznik, dominanciu hmoty nad antihmotou, existenciu tmavej hmoty vesmíru. Neutrína sú kľúčom k pochopeniu evolúcie vesmíru a procesov, ktoré v ňom prebiehajú. Povedali nám napríklad, že Slnko svieti vďaka jadrovým reakciám, ktoré produkujú atómové jadrá včítane uhlíka, dusíka a kyslíka, z ktorých pozostávame.

Kde vznikajú neutrína?

- Neutrína vznikli na začiatku vesmíru ešte pred uplynutím prvej sekundy jeho existencie po Veľkom tresku. Potvrdilo by to pozorovanie reliktných neutrín, ktorých je najviac. Doposiaľ sa to nepodarilo, pretože ich energie sú veľmi malé. Boli však pozorované neutrína s podstatne väčšími energiami, ktoré vznikajú vo hviezdach v dôsledku termojadrových procesov, pri výbuchu supernov, pri interakcii kozmického žiarenia s atmosférou Zeme, na základe rovnakého princípu pomocou urýchľovačov protónov, ako aj v dôsledku štiepnych procesov ťažkých jadier v reaktoroch, na základe prirodzenej rádioaktivity jadier vnútri Zeme či pri ďalších procesoch vo vesmíre.

Môže vybuchnúť aj Slnko?

- Keď Slnko zakončí svoju životnú púť približne o 5 miliárd rokov, vznikne z neho biely trpaslík, teda bledý kozmický objekt rozmerovo porovnateľný s našou Zemou. Hviezdy, ktoré majú hmotnosť aspoň desaťkrát väčšiu, sa procesom nazvaným výbuch supernovy premenia na ešte menší objekt s polomerom pár kilometrov alebo na čiernu dieru. Je to dôsledok fúzie ľahkých jadier na ťažšie a následného gravitačného kolapsu. Predpokladá sa, že v našej galaxii s niekoľkými stovkami miliárd hviezd vybuchnú asi tri hviezdy za storočie. A galaxie sú ako zrnká piesku vo vesmíre.

Ako vyzerá výbuch hviezdy?

- Počas výbuchu supernovy sa uvoľní obrovské množstvo energie, ktoré takmer okamžite unesú v značnej miere neutrína. Na obdobie pár mesiacov sa na oblohe vytvorí úkaz typu „superhviezdy“, ktorá má svietivosť porovnateľnú s celou galaxiou. V roku 1987 sme pozorovali výbuch supernovy prvýkrát pomocou neutrín. Počas 13 sekúnd v štyroch podzemných laboratóriách sa zaregistrovalo 24 neutrín (pozn.: Nobelova cena za fyziku v roku 2002). Prišli zo vzdialenosti 168-tisíc svetelných rokov. Vedeli sme, že nemohli prísť zo Slnka, lebo jadrové reakcie na Slnku produkujú neutrína s menšími energiami. O pár hodín sa na oblohe objavila „superhviezda“, ktorá svietila pár mesiacov, a súvislosti sa hneď našli.

Ako ich uvideli, keď sú neviditeľné?

- Pomocou veľkých detekčných zariadení umiestnených hlboko pod zemou, čo umožňuje odtieniť nežiadúce pozaďové procesy od kozmického žiarenia s podobnou signatúrou. Čím väčší detektor, tým väčšia šanca, že zachytíte neutríno cez jeho reakciu s prostredím detektora. Typ detektora a jeho náplň závisí aj od toho, aké neutrína a s akými energiami chceme pozorovať. Vysokoenergetrické neutrína z vesmíru by mohli objasniť pôvod už registrovaného kozmické žiarenia veľmi veľkých energií - miliónkrát väčších, aké sa dosahujú na urýchľovači Large Hadron Collider v CERNe. Nevieme, odkiaľ prichádza. Neutrínová astronómia chce zistiť zdroje tohto žiarenia prostredníctvom neutrín, ako aj lokalizovať bodové zdroje neutrín z priestoru mimo našej galaxie a porozumieť súvisiacim procesom. Na to sa budujú neutrínové teleskopy, medzi ktoré patrí aj bajkalský teleskop.

Ako vyzerá experiment na jazere Bajkal, kam chodíte spolupracovať?

- Sme členmi Baikal-GVD kolaborácie, ktorá celoročne prevádzkuje a neustále rozširuje neutrinový teleskop umiestnený v hĺbkach bajkalského jazera. Signály z neho sa kumulujú v stanici na brehu jazera a posielajú sa prostredníctvom antény cez jazero do 40 km vzdialeného mestečka Baykalsk, odkiaľ putujú optickými vláknami do medzinárodného ústavu v Dubne na ďalšie spracovanie a uskladnenie. Prítomnosť viac ako jedného alebo dvoch členov kolaborácie v pobrežnom centre pri Bajkale nie je potrebná.

Ako vyzerá ten teleskop?

- Je to konštrukcia umiestnená štyri kilometre od brehu a siahajúca do hĺbky jeden a pol kilometra na dno jazera. Pozostáva z optických modulov upevnených na lanách spolu s potrebnými sprievodnými káblami. 8 takýchto stringov vytvára klaster s kruhovou základňou. Dnes už máme fungujúcich 7 klastrov s celkovým detekčným objemom 0,4 km3. Detekčné médium je voda a voda v Bajkali je veľmi čistá, vhodná aj na pitie. Optické moduly zbierajú svetlo z procesov s neutrínami a kozmickým žiarením. Predmetom záujmu sú hlavne neutrína, ktoré priletia do detektoru cez celú Zem, čo iné kozmické častice nedokážu.

Ako často tam chodíte?

- Počas roka sa organizujú dve expedície. V lete sa pripravuje na zimnú a v zime sa stavia teleskop. Buduje sa z povrchu jazera a to sa dá len vtedy, keď je jazero zamrznuté. Je to najlacnejší spôsob montáže. Vyrežeme v ľade dieru, do nej spúšťame laná s optickými modulmi a prepájame ich kábelmi s pobrežným centrom. V zime sa chodí od polovice februára do polovice apríla, keď to ľad ešte unesie. Ono sa už presne vie, kedy ľad mení štruktúru a treba z ľadu zmiznúť. Naša skupina pomáha nielen pri budovaní teleskopu, ale hlavne pri spracovaní dát o procesoch v ňom. Umožňuje to hľadať vo vesmíre niečo zaujímavé, čo sa deje v jeho ďalekých útrobách.

Čo by ste chceli vďaka tomuto výskumu zistiť?

- Získať informácie o neutrínach veľmi vysokých energií z centra našej galaxie, kde je čierna diera, alebo z prostredia mimo našej galaxie a dať ich do súvislostí s kozmickými javmi, ktoré doposiaľ nepoznáme. Napríklad čo sa stáva pri zrážkach čiernych dier, neutrónových hviezd alebo celých galaxií - a to sa dá zistiť hlavne cez neutrína. Majú výhodu v tom, že keď letia kozmickým priestorom, neodkláňajú sa ako napríklad svetlo a elementárne častice majúce elektrický náboj. Chystá sa Európska noc výskumníkov 27. novembra, kde moji mladí spolupracovníci pripravujú prezentáciu o našom výskume v rámci Baikal-GVD kolaborácie, na ktorý vás srdečne pozývam.

Aký význam má výskum neutrín pre ľudí v praxi?

- Od základného výskumu po aplikáciu do praxe je to niekedy beh na dlhé trate. Vybudovali sa napríklad zariadenia pri jadrových reaktoroch, ktorých primárnou úlohou je pozorovať oscilácie (premeny) neutrín od reaktoru a potvrdiť, resp. vylúčiť existenciu ďalších identít neutrín. Dané zariadenie umožňuje monitorovať, čo sa deje v jadrovom reaktore, a porozumieť tomu, čo je dôležité z hľadiska jeho bezpečnosti. Jadrové reaktory môžu byť použité aj na produkciu plutónia potrebného na výrobu jadrových zbraní. Hocikto by vybudoval tajný jadrový reaktor, nemohol by z neho zastaviť únik neutrín. Ukazujú sa možnosti vývoja ešte citlivejších detektorov neutrín na novej fyzikálnej podstate, ktoré by mohli identifikovať dané reaktory aj na väčšie vzdialenosti, a tým prispieť k zabezpečeniu mieru na Zemi.

Na akých projektoch spolupracujete medzinárodne?

- Ako teoretik mám širokú teoretickú spoluprácu s fyzikmi z Ameriky, Európy, Ruska, Číny, Japonska. S nimi pracujem na aktuálnych problémoch neutrínovej fyziky, možnosti určiť nepoznané základné vlastnosti neutrín. Zaoberáme sa napríklad generáciami hmotností neutrín, interakciami neutrín s hmotou, možnosťou existencie ťažkých neutrín, ktoré by mohli vysvetliť dominanciu hmoty nad antihmotou vo vesmíre. Riešime aj súvisiace problémy štruktúry atómového jadra. Za tým účelom vyvíjame nové metódy na výpočet jadrových prechodov na základe rôznych symetrií a použijúc exaktne riešiteľné modely. Venujem sa tiež oblasti fyziky, ktorá zahŕňa tmavú hmotu vo vesmíre, jej možnú detekciu v podzemných laboratóriách a mnohým ďalším problémom. Rozvíjam aj experimentálne aktivity.

Ktoré považujete za najdôležitejšie?

- Spolupracujeme na projekte SuperNEMO, ktorého cieľom je v detektore umiestnenom v podzemnom laboratóriu Modane, v tuneli medzi Francúzskom a Talianskom, pozorovať signál procesu bezneutrínového dvojitého beta rozpadu jadier. Potvrdilo by to teoretické predpoklady Teórií veľkého zjednotenia, že neutríno je samo sebe antičasticou. Druhým je spomínaný Baikal-GVD. Tretí experiment je JUNO, ktorý sa stavia v Číne. Má pozorovať neutrínové oscilácie z dvoch reaktorov vzdialených 53 kilometrov. Má bohatý fyzikálny program, ale prioritou je povedať niečo o usporiadaní hmotností neutrín. Snažíme sa zjednotiť neutrínovú komunitu hlavne v strednej Európe. Spolu s medzinárodným ústavom v Dubne, Českým vysokým učením technickým a Karlovou univerzitou v Prahe úspešne organizujeme medzinárodné letné školy Bruna Pontecorva fyziky neutrín. Bol by som veľmi rád, keby sme do vedy pritiahli mladých ľudí, ktorí by na našej fakulte ťahali tieto experimenty do budúcnosti.