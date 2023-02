Nápad s kalendárom vznikol pred piatimi rokmi, keď autorovi napadlo spojiť erotické fotky s folklórom a prírodou. Ako prebiehalo fotenie a ako reagovalo okolie?

Ako nám Peter Lašut prezradil, k originálnemu nápadu ho motivoval slovenský folklór. „Je to môj originálny nápad, ktorým chcem pripomenúť to, že jemný nádych erotiky nie je nič vulgárne a určite to folklór nijako nekazí, práve naopak, ukazuje aj tú pikantnú stránku, o ktorej tak všetci radi pospevujú,“ prezradil autor fotografií, ktorý zároveň poukazuje na jeden paradox.

Ako hovorí, fotenie nahých žien sa v našej krajine spája s predsudkami. “Keď sme fotili ženy, babky nás chceli z dediny vyhnať. No keď sme zrazu začali fotiť mužov, tak to už bolo v poriadku. Dokonca sa s nimi chceli babičky aj odfotiť,” hovorí s nadhľadom. Nie je to však jediná vtipná historka. “Minulý rok, keď sme fotili dievčatá, tak neďaleko prerábali muži strechu a strašne búchali kladivami. Keď si dievčatá dali dole vršok, zrazu bolo v celej doline ticho,” spomína s humorom.

