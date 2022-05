Ukrajina pre ruskú blokádu svojich prístavov v Čiernom mori nemôže vyvážať obilie a ďalšie produkty po mori. Európske štáty preto začali organizovať prepravu po železnici. Na slovensko-ukrajinských hraniciach sa však preprava zasekla. Nákladní dopravcovia sú totiž limitovaní prevádzkovými obmedzeniami na hraničných priechodoch.

Pravidlá vytvorené pre mierové časy nereflektujú na súčasnú situáciu a vlaky čakajúce dlhé hodiny na vybavenie spôsobujú na hraniciach chaos. „Okrem toho, že kapacity tratí, vozňov ani prekládkových miest zo ‚širokého‘ koľajového rozchodu na ‚normálny‘ na také množstvo produkcie nestačia, sú nákladní dopravcovia limitovaní aj existujúcimi prevádzkovými obmedzeniami v pohraničných staniciach a nedokážu prepraviť toľko vlakov, koľko by kapacitne zvládli,“ povedal Patrik Benka, výkonný riaditeľ Asociácie železničných dopravcov Slovenska (AROS).

Železniční dopravcovia sa preto obrátili listom na kompetentných – ministrov dopravy, vnútra, financií, predsedu vlády aj parlamentný výbor pre hospodárske záležitosti - so žiadosťou o čo najskoršie riešenie tejto situácie. Podľa AROS by bolo potrebné čo najrýchlejšie doplniť a posilniť personálny stav policajtov a colníkov a zjednodušiť technológie pri preberaní a odovzdávaní nákladných vlakov skrátením doby prehliadok vozňov. „Zároveň navrhujeme zrušiť kontrolu vstupujúcich osobných vlakov na hranici a túto kontrolu vykonávať v stanici Čierna nad Tisou, tak ako je to v Maďarsku v pohraničnej stanici Záhony. Toto riešenie by nás nestálo ani euro navyše a výrazne by zvýšilo kapacitu hraničného priechodu,“ dodáva Patrik Benka.