Na letiskách v Európe zavládol totálny chaos, ktorý najnovšie pocítili aj slovenskí dovolenkári! To, aké je uviaznuť v letiskovej hale bez klimatizácie, vody či jedla, zažilo na vlastnej koži už aj približne 200 Slovákov, ktorým sa dovolenka na gréckom ostrove Korfu nedobrovoľne predĺžila. Problémy však hlásia letiská po celej Európe! Čo robiť, ak vám let zrušia, presunú a ako žiadať náhradu?

Slováci, ak sa chystáte toto leto na dovolenku letecky, dvakrát si túto voľbu premyslite! Letiská po celej Európe hlásia tisíce zrušených letov, niekoľkohodinové rady v halách či vyčerpaný personál, ktorý, aby toho nebolo málo, hrozí výpoveďami. Po pandémii je súčasné letectvo v ťažkej kríze, ktorá nemá jednoduché riešenie, a na mnohé problémy doplácajú práve cestujúci – aj tí slovenskí!

Žiadna klíma ani voda

Poriadne prekvapenie zažili naši dovolenkári na letisku v Korfu. Odletieť mali v stredu 5 minút pred polnocou. To sa však nestalo. „Odlet bol naplánovaný na 23.55. Keď sme prišli na letisko, na tabuli bol čas 00.00. Nerozumeli sme prečo, ale zatiaľ sme to nechali tak. Keď sme mali 20 minút do odletu, povedali nám, že budeme meškať s tým, že nám dajú vedieť, čo ďalej,“ povedala nám už na bratislavskom letisku Rebeka (21) s tým, že nikomu by ani nenapadlo, že na letisku strávia ďalších 22 hodín. „Posledné hlásenie nám mali dať o 2.30 ráno, ale odvtedy sa už neozval nikto. Dali nám jednu vodu. Vypli nám klimatizáciu, všetci sme ich prosili, či nám nemôžu otvoriť aspoň okná... Bolo tam veľa malých detí a dôchodcov. Na záchodoch netiekla vôbec voda, pozhasínali svetlá. Na letisku nebolo skoro nič. Personál bol extrémne nepríjemný, akoby sme ich obťažovali. Ráno sme volali delegátke, ktorá prišla pred deviatou ráno a nič nevedela. Dovtedy sme nedostali ani jedlo, nebolo ho kde kúpiť. Ľudia nemali lieky, deti nemali plienky,“ povedala nášmu denníku po pristátí v Bratislave.

Ani Romana (22) s Luciou (23), ktoré pochádzajú zo Zvolena, neboli zo záveru dovolenky nadšené. „Dokopy sme čakali 22 hodín. Prišli sme na letisko v utorok asi o 22.00 a odleteli sme v stredu o ôsmej večer,“ povedala nám Romana. „Na letisku vznikali rôzne teórie o tom, kedy nakoniec poletíme. Som rada, že sme už doma. Bol to hrozný záver dovolenky,“ doplnila svoju kamarátku Lucia.

