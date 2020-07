Už týždeň sa dá zo Slovenska na oblohe pozorovať úchvatné vesmírne divadlo. Na pozorovanie netreba žiadny špeciálny prístroj, dokonca ani ďalekohľad. Ak ste ešte kométu Neowise nevideli, mali by ste sa poponáhľať, ďalšia šanca tak skoro nepríde!

Neowise je najjasnejšou kométou za posledných 13 rokov. Ideálne podmienky na jej sledovanie sú nadránom, okolo 2. až 3. hodiny, no zbadáte ju aj v bežných večerných hodinách po západe Slnka. Hľadajte ju od severozápadu po severovýchod nízko nad obzorom. Práve v týchto dňoch, od druhej polovice júla, žiari najjasnejšie. „Kométa je dobre viditeľná, jej zdanlivá hviezdna veľkosť sa približuje k jednej magnitúde, teda sa svojou jasnosťou približne vyrovná hviezdam Veľkého voza. Vidno ju dokonca aj v mestských lokalitách so svetelným znečistením. Navyše Mesiac v tomto období ubúda, teda ani jeho svetlo by nemalo pozorovanie kométy rušiť,“ uviedol Tomáš Slovinský, riaditeľ občianskeho združenia Astronómia pre všetkých.

Na nočnej oblohe ju bude možné pozorovať ešte aj začiatkom augusta. Ak ste tak ešte neurobili, mali by ste sa poponáhľať. Zo Zeme bude totiž opäť viditeľná až o 6 700 rokov!

Pozorovanie kométy sa pritom spája s ďalším výnimočným javom týchto dní – a tým sú mimoriadne dobre pozorovateľné nočné svietiace oblaky. S bežnou oblačnosťou nemajú nič spoločné. Kým mraky sa vyskytujú v troposfére do výšky približne 12 kilometrov, noctilucentné oblaky sú časticami ľadu v mezosfére vo výške približne 85 kilometrov nad povrchom Zeme. Vidno ich v čase letného slnovratu a len severne od 48. rovnobežky.

Tohto roku sú mimoriadne dobre pozorovateľné a spolu s kométou Neowise poskytujú nevšedný zážitok. „Spojenie týchto javov je naozaj raritou, človek niečo podobné môže vidieť raz za život či prinajmenšom za niekoľko rokov,“ dodal astrofotograf a popularizátor astronómie, ktorý bol už dva razy ocenený NASA za astronomickú snímku dňa.

Nová kométa sa okamžite stala hitom sociálnych sietí. Slováci sa predbiehajú, kto sa pochváli krajšou fotografiou úkazu. Veď posúďte sami.

