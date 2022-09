Do poháru so zaváraninami sa priplietlo niečo, čo doň rozhodne nepatrí. Pozrite, aký predmet objavila medzi uhorkami zákazníčka po príchode domov.

Zákazníčke jedného z najväčších reťazcov na Slovensku sa naskytol nepríjemný pohľad. Po otvorení pohára so zaváranými uhorkami ostala v šoku. „Uhorky z Lidlu na Dunajskej ulici v Bratislave. Našla som v nich špagát,“ napísala na facebookovej stránke Nekŕmte nás odpadom.

Podobné skúsenosti má aj Marika. „Aj ja som našla červený špagát v čalamáde, v rožku bielu nitku, v paštéte tiež malú nitku. Je to jedno, kde čo kupujete, vo všetkom je niečo, čo tam nepatrí," komentovala príspevok na sociálnej sieti.

Ďalšia komentujúca radí, nerobiť si zo špagáta ťažkú hlavu. „Jeeej špagátik, čo boli priviazané uhorčičky. Pokiaľ to nie je iné prekvapenie v podobe nejakého švába, nevidím problém. Špagát vyhodím a dobrú chuť," vyjadrila svoj názor na vec Petronela.

Podobne to vidí aj Alena. „Prepáčte, ale každú hlúposť sem dávate. Robila som dlho v potravinárstve. Plnila som pivo do fliaš. Ľudia sa sťažovali, akú senzáciu našli vo fľaši, zubnú kefku, štipec... Áno, ale dali to tam ľudia a stane sa, že to iný človek nepostrehne. Už sa z toho nezbláznite. Sme len ľudia, nikto nie je neomylný," napísala pod príspevok.

Anketa Našli ste aj vy v jedle niečo, čo doň nepatrilo? Áno, viackrát 68% Áno, raz 3% Zatiaľ nie 29% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

