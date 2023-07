Panika a chaos! Aj tak sa dá opísať útek Slovákov z ohnivého pekla na Rodose. Niektorých evakuovali rovno z pláže, iní mali to šťastie, že si aspoň stihli zobrať doklady a základné veci z hotela. Dovolenkári sa sťažovali na neprofesionálny prístup delegátov v hoteloch. Vraj ich pred požiarom nikto nevaroval a až do poslednej chvíle im bolo povedané, že sa niet čoho obávať.

So zlou skúsenosťou sa s nami podelila aj naša čitateľka Katka. „V piatok sme videli požiar, padal na nás popol, zahnali nás do izieb, aby sme nedýchali splodiny. V sobotu už horelo pri hoteli, o tretej začal zvoniť alarm na evakuáciu. Po delegátke ani stopy, animátorky zmizli, stáli sme v hale hotela, nikomu sme sa nevedeli dovolať, nemali sme signál a vypadol aj internet,“ opísala nám vo videu desivé momenty a hovorí, že situácia nebola vôbec pod kontrolou.

Prví dovolenkári z Rodosu pristáli na letisku v Bratislave v nedeľu o 20.30 h. O svojom úteku pred prírodným živlom nám porozprával aj Peter z Martina. „Bolo to peklo. Tam už išlo o život. Nemáme nič. Mne osobne dali na ulici ľudia zo Slovenska tričko," priblížil nám a pokračoval. „Z toho miesta nás evakuovali loďou. Tam sa už nedalo dýchať. Nebolo to dobré. Pomáhali sme Slovákom nakladať všetkých na lode. Neviem, či nám všetko zhorelo. Údajne nejaké veci zostali v hoteloch uskladnené. V prvom rade bolo, aby nás dostali na bezpečné miesto. Evakuácia nebola zvládnutá. Podľa mňa to bolo podcenené. Do poslednej chvíle nás držali v hoteli s tým, že všetko majú pod kontrolou," pokračoval ďalej Peter.

O svojom úteku nám porozprávali aj ďalší. „Bolo to tam chaotické. Boli tam občania Českej republiky, ktorým zhorelo všetko. Na letisku mali iba plavky. Ja som zachránil aspoň jeden kufor," priblížil nám ďalší z turistov, ktorý sa vrátil spolu s rodinou na Slovensko. Niektorí utekali pred požiarom množstvo kilometrov, aby sa dostali do evakuačného strediska, keďže autobusy už boli preplnené. „Je to úľava. Sme radi, že sme už doma. Chcel by som sa poďakovať cestovnej kancelárii za zabezpečenie lietadla. Bolo to tam jedným slovom peklo," priblížil nám ďalší z turistov, ktorý sa vracal z Rodosu.

