Praktická, vkusná a jasne identifikovateľná – presne takto okomentovalo nové bielo-modré uniformy ministerstvo zdravotníctva. Ambasádorkou projektu, ktorého zámerom je zavedenie jednotných rovnošiat, je štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva SR Lenka Dunajová Družkovská. „Čaká nás úloha otestovať tieto modely v praxi a následne to pretaviť do legislatívnych noriem a do vyhlášky,“ uviedla štátna tajomníčka.

Ľuďom sa však nové rovnošaty nepozdávajú hneď z viacerých dôvodov. Uniformy sú vraj veľmi nepraktické a mnohé sestričky si nevedia predstaviť, že by celú službu odpracovali v sukni. „Oblečenie pre zdravotné sestry má byť v prvom rade pohodlné, pretože je to oblečenie, v ktorom má stráviť celý pracovný deň. Praktickosť je azda samozrejmosť. Osobne si neviem predstaviť pracovať v sukni celý deň,” komentovala Lea fotografie ministerstva na Facebooku. Zdravotné sestry však budú mať na výber aj z nohavicových uniforiem alebo overalu.

Lucia zas upozorňuje na fakt, že v našom zdravotníctve sú oveľa väčšie problémy ako nové rovnošaty, ktoré by sa mali riešiť. „Ešteže nemáme pálčivejšie problémy ako retro úbor pre sestry,” hovorí Lucia. „Sú iné časy, tak nerozumiem, prečo je potrebné sa neustále vracať k uniformám za socializmu,” sťažuje sa Petra.

Návrh kritizujú aj zdravotné sestry

K novým uniformám sa vyjadril aj riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Lukáš Kober. „Predstavenie projektu a jednotlivých návrhov uniforiem prebehlo bez akejkoľvek diskusie s odborníkmi. Kritika sestier na prezentované návrhy nám jasne ukazuje, že sestry sa nestotožňujú s akousi modernejšou verziou uniformy v štýle „modrobiela podobá sa na anjela“. Slovenská sestra chce byť sestrou z 21. storočia a nemá záujem o návrat do čias minulých,” vyjadril sa riaditeľ komory Lukáš Korber. Myšlienku jednotných uniforiem pre sestry však víta.

Autorkou nových uniforiem je košická módna návrhárka Zuzana Haková. Prvá nemocnica, ktorá ich otestuje, bude Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach.

