Lucia (39) zo Svätého Jura si viedla pohodový život. Bola so sebou spokojná, a to ako vyzerala vôbec neriešila. Jedno stretnutie však všetko zmenilo. Stačila malá poznámka jej známeho, a mesiace plné driny a odriekania sa začali. Matka dvoch detí sa pustila do radikálnej premeny, ktorá naozaj stojí za to!