Štrnásťročný Glib z Charkova mal šťastie v nešťastí. Šrapnel z bomby mu síce poranil tvár, rozdrvil očnicu, nos a poškodil čeľusť, no nezasiahol životne dôležité orgány. Vďaka lekárom z ružinovskej nemocnice v Bratislave by mal byť o pár týždňov v poriadku. Pravdou však je, že rany na tvári sa síce zahoja, no duša sa bude liečiť dlhšie.

Miliónom Ukrajincov sa zmenil život v nočnú moru v priebehu pár minút. Glib (14) je obyčajný chlapec z Charkova, ktorého bombardovanie zastihlo doma. „Sedel som s rodičmi a zrazu sa začalo strieľať. Dom sa otriasal, tak som sa rýchlo obul a utekal do pivnice. Bomba však trafila do úkrytu. Počul som výbuch a niečo mi trafilo do líca. Celú bundu som mal zakrvavenú. Rodičia mi pomohli a poskytli prvú základnú pomoc,“ opisuje chvíle hrôzy.

S matkou potom nasadli na vlak a cestovali do Užhorodu, kde mu rany na tvári ošetrili a zalepili. Autobusom sa dostali na slovenské hranice, kde prenocovali a previezli ich potom do utečeneckého tábora v Dubnici nad Váhom. Kým mama tam zostala, Gliba previezli do nemocnice v bratislavskom Ružinove, kde mu operovali tvár. Išlo totiž o zákrok, ktorý si vyžadoval aj plastiku. Napriek tomu, že zvonku rany nevidieť, niektoré tvárové kosti mal rozdrvené na prach.

„Ide o štrnásťročného pacienta, ktorý pred desiatimi dňami utrpel penetračné poranenie tvárovej oblasti. Je to relatívne ťažké zranenie, ktoré zasiahlo očnicu, nos a čeľustnú dutinu. Cez kožu to potom opustilo oblasť hlavy a krku,“ vysvetlil Ladislav Czakó, prednosta Kliniky ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

„Chlapec mal šťastie, že mu nezasiahlo samotné oko a nedošlo k masívnemu krvácaniu. Čo sa týka diagnózy, je rozdrvená spodina očnice, odtrhnutý nos a kompletne uvoľnená horná čeľusť, poranenie mäkkých tkanív pod okom a v mieste výstrelu má tržnú ranu v oblasti líca,“ prízvukoval Ladislav Czakó. Podľa lekára išlo o stredne ťažkú operáciu, pri ktorej museli zrekonštruovať očnicu, zafixovať zlomeninu čeľuste, vyčistiť dutinu a urobiť plastiku mäkkých tkanív.

Vojna na Ukrajine trvá len tri týždne, no od našich susedov už ušlo viac ako tri milióny ľudí. Pribúdať budú ďalší a ďalší a mnohí z nich prídu aj so zraneniami po bombardovaní či streľbe. „Nie sme šťastní, že prvý pacient, ktorého sme u nás operovali, je akurát dieťa. Ale, samozrejme, Univerzitná nemocnica v Bratislave je pripravená aj na takýchto pacientov. V budúcnosti rátame, že takíto pacienti by mohli prísť k nám. Radi im pomôžeme,“ uzavrel lekár.