Nové prísnejšie opatrenia sú známe len niekoľko hodín, no zamestnávatelia sa už postavili na odpor. Sú to práve oni, kto budú musieť zabezpečiť testy pre neočkovaných pracovníkov až dvakrát do týždňa. Toto robiť odmietajú!

Zamestnávatelia vnímajú vážnosť situácie v tretej vlne pandémie ochorenia COVID-19, plánované zmeny, ktoré v stredu (10. 11.) schválila vláda, v nich však vyvolávajú obavy. Podnikatelia nesúhlasia s prenesením nákladov na testovanie zamestnancov na zamestnávateľov a žiadajú aj refundáciu nákladov na prípadné povinné kontroly COVID passov. Vyplýva to z reakcií zamestnávateľských zväzov oslovených TASR na zmenu legislatívy, ktorú v stredu schválila vláda.

„Nepodporujeme povinné testovanie. Myslíme si, že štát musí dostatočne premyslieť, ako to vyriešiť a ako to zaplatiť," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský. Najmä malé a stredné podniky by podľa Lelovského mali problémy so zabezpečením a financovaním testovania.

RÚZ očakáva, že štát pokryje náklady firiem aj v prípade povinnej kontroly dokladov svojich zamestnancov o očkovaní, testovaní alebo o prekonaní choroby. „Chápeme, že je situácia zložitá, na druhej strane, ak by som mal vykonávať akúkoľvek dodatočnú činnosť vo svojej firme, ktorú nariadi štát, musí to zaplatiť," dodal Lelovský.

Tlačová hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Miriam Filová pripomenula, že mnohé firmy si uvedomujú vážnosť situácie, a preto v rámci svojich možností už teraz prostredníctvom interných kampaní presviedčajú zamestnancov o výhodách očkovania.

„Mnohí zamestnávatelia robia svojou angažovanosťou službu celej spoločnosti, očakávali by sme preto výraznejšiu podporu firiem, namiesto toho sa im náklady budú ešte aj zvyšovať, s čím absolútne nesúhlasíme," zdôraznila Filová.

