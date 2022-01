Nová inšpirácia pre módnych návrhárov, interiérových dizajnérov, ale hlavne bežných ľudí. Farbou roka 2022 sa stal unikátny farebný odtieň fialovej Very Peri, o ktorej väčšina z nás toho asi veľa nevie. Podľa odborníkov to zďaleka nie je klasická fialová. Navyše v sebe nesie dôležitý odkaz o aktuálnych časoch, v ktorých žijeme.

Farbu roka každoročne vyhlasuje spoločnosť Pantone Color Institute na základe výskumu a vedomostí expertov už viac ako 20 rokov. Okrem vizuálnej stránky sa prihliada aj na to, ako farba ovplyvňuje dizajn a konzumné správanie zákazníkov, ale taktiež na jej psychologický efekt.

Víťaznú farbu využijú tvorcovia v produktovom dizajne rôznych odvetví. Okrem módy sa objavuje v interiéroch či vo vizuálnej komunikácii. Farbou roka 2022 sa stal fialový odtieň Very Peri. Jej unikátnosť spočíva najmä v tom, že bola vôbec prvýkrát vytvorená na účely nastoliť farebné smerovanie celého roka a v klasickom vzorkovníku farieb ju nenájdete. „Vytvorenie novej farby prvýkrát v histórii odráža prebiehajúce globálne inovácie a transformáciu,“ komentuje novú farbu roka Laurie Pressman, viceprezidentka Pantone Color Institute.

Výber tohtoročného odtieňa je ovplyvnený pandémiou, s ktorou celý svet bojuje už takmer dva roky. Farba Very Peri odzrkadľuje prepojenie reality a digitálneho sveta. Zároveň poukazuje na stále rastúcu komunitu digitálnych umelcov a nové možnosti vo virtuálnom svete, ktoré zasahujú do sveta reálneho. „Ako sa vynárame z intenzívneho obdobia izolácie, naše predstavy a štandardy sa menia. Náš reálny a digitálny život sa prepojil novými spôsobmi,“ dopĺňa viceprezidentka inštitútu.

Do sveta módy prináša farba Very Peri odvážnosť aj klasiku. „Kombinácia orgovánovej, fialových, modrých a červených odtieňov, ktoré sa snúbia v novej farbe Very Peri, je veľmi obľúbená,” komentuje nový trend Denis Duránik, country manager módneho vyhľadávača Glami Slovensko.

Obchodníci s oblečením zareagovali okamžite. V ponuke už teraz nájdete množstvo kúskov v podobných odtieňoch fialovej. „Vidíme, že mnoho našich partnerských e-shopov s farbami v odtieňoch fialovej pracuje už teraz, intenzívnejšiu komunikáciu a nové kolekcie vo farbe Very Peri očakávame v nasledujúcich mesiacoch,“ dopĺňa Denis Duránik.

Odtieň odporúčajú aj odborníci na bývanie, podľa ktorých ide o nadčasovú farbu. Very Peri sa tiež označuje za najteplejší tón modrej, a to vďaka svojim hrejivým podtónom v červenej škále. „Vynikne nielen na detailoch, ale aj na väčšej ploche, vždy však v spojení s ďalšími farbami. Možno ju kombinovať s odtieňmi bielej, púdrovej, vanilkovej, béžovej alebo aj červenej, naopak, pri tmavých zelených či sivých tónoch ľahko zanikne,“ vysvetľuje Tadeáš Tenkl, odborník z oddelenia farieb a bytových dekorácií Hornbach.

Túto nevšednú modrofialovú môžete využiť aj na kusy nábytku či bytové doplnky, rolety, závesy či obliečky.