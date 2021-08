Výhody ako očkovaní, no dať si pichnúť vakcínu proti covidu ani náhodou! Na Slovensku sa rozmohol nový podfuk. Ľudia sú ochotní platiť lekárom za falošné potvrdenia o očkovaní nekresťanské peniaze!

Odborníci od septembra očakávajú zlom a nástup tretej vlny. Okrem rizika nákazy to pôjde ruka v ruke so sprísnením opatrení. Cestovanie, návšteva reštaurácie či lekára sa už nezaobíde bez covid pasov. A tak ako v minulosti Slováci zháňali falošné potvrdenia o negatívnom teste alebo prekonaní ochorenia, teraz sa snažia získať očkovací preukaz.

Na prípad jedného z nich upozornila všeobecná lekárka z Veľkého Bielu Jana Bendová. Do ambulancie za ňou prišiel pacient, ktorého konanie ju zaskočilo. „Dopočul sa, že očkujeme, tak sa prišiel slušne opýtať, či mu nedáme potvrdenie, že je zaočkovaný, aj keď nie je. Upozornila som ho, že je to navádzanie na trestný čin falšovania zdravotnej dokumentácie,“ uviedla na sociálnej sieti.

Lekárku šokovala žiadosť pacienta, ktorý jej bol ochotný za fiktívne potvrdenie o očkovaní zaplatiť! Zdroj: FB/MUDr. Jana Bendová, PhD.

Odpovedal jej, že nemusí ísť o žiadny trestný čin, keď to niekomu nepovie. „Čudoval sa, že ma jeho slušná prosba tak rozrušila a vraj prečo zvyšujem hlas, veď on ‚normálne zaplatí‘,“ šokovala lekárka. Zdá sa však, že nejde o ojedinelý prípad. Z diskusie na sociálnych sieťach vyplýva, že ľudia sú ochotní platiť od pár stovák až do niekoľko tisíc eur!

Lekárka Bendová potvrdila, že medzi jej kolegami koluje za vystavenie falošného potvrdenia suma 150 eur. Ďalšia diskutujúca, ktorá pracuje v MOM-ke, uviedla až 600-eurové všimné. „V Bratislave je dokonca klinika, kde vám dajú falošné potvrdenie o očkovaní za 3-tisíc eur,“ potvrdil pre denník Plus JEDEN DEŇ zdroj, ktorý chcel ostať v anonymite.

