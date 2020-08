Viac peňazí do štátnej kasy získa štát zdražením toho, čím si ľudia poškodzujú zdravie. Fajčiari, pozrite, koľko si priplatíte za škatuľku cigariet. Tabakové výrobky tiež budú pod prísnejšou kontrolou.

Ministerstvo financií ukázalo, ako bude zvyšovať daňové sadzby na tabakové výrobky v nasledujúcich štyroch rokoch. „Zvýšenie sadzieb pre tabakové výrobky sa bude vo všeobecnosti realizovať v dvoch krokoch, a to k 1. februáru 2021 a k 1. februáru 2023, pričom ním reflektujeme na vývoj v oblasti sadzbovej politiky v okolitých členských štátoch EÚ a zároveň smerujeme k zabezpečeniu primeranej rovnováhy medzi daňovými príjmami a cieľmi v oblasti verejného zdravia,“ zdôvodnil rezort financií.

V priemere by mala cena jednej škatuľky cigariet od budúceho roka vzrásť o 40 centov a o 20 centov v roku 2023.

Na úpravu sadzieb nadväzuje podľa rezortu financií aj nastavenie lehôt dopredaja. Navrhuje sa dvojmesačná lehota. Cigarety so súčasne platnou nižšou sadzbou dane bude možné dopredávať do konca marca 2021. Rovnako to bude aj pri zmene sadzby v roku 2023.

Prísnejšia kontrola cigariet >>