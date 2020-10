Popáleniny na tele či dokonca poškodený sluch. Aj toto sú následky samovznietenia batérie v mobile. A to nie je všetko! Telefón vám môže kedykoľvek dokonca vybuchnúť!

Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Hoci sa výrobcovia mobilných telefónov už pred pár rokmi dušovali, že chybu odstránili, TV Markíza úkázala, že telefóny, ktoré vám môžu vybuchnúť hoci aj v ruke, sú ešte stále v obehu.

Mužovi vybuchol telefón priamo v obývačke

"Večer, pred udalosťou som dával telefón na nabíjačku, pretože bol vybitý," povedal muž. Mobil položil na to isté miesto ako vždy a položil ho do rovnakej polohy ako kedykoľvek predtým. Potom prišlo niečo, čo by nikto nečakal ani vo sne a telefón vybuchol!

"Batéria z telefónu vystrelila, spadla na zem a začala sa točiť," dodal majiteľ telefónu. Mobilný telefón bol značky Samsung, no zakúpený bol pred 6 rokmi, preto sa už naňho nevzťahovala záruka. Zariadenie používali jeho maloleté deti, ktoré si na ňom pozerávali videá.

Výbuch telefónu spôsobil majiteľovi materiálne škody, ako napríklad prepálanie podlahy a látky na gauči. Trvalo im 2 dni, kým všetko vyčistili. Poškodenému vznikli škody za vyše 1000 eur.

Poškodený kontaktoval spoločnsť Samsung mailom. Po spoločnej komunikácii si po telefón prišiel kuriér. Samsung preveril príčiny, no údajne nemožno hovoriť o chybe zariadenia a ani o chybe užívateľa.

Majiteľ dodnes nemá telefón a nedostal ešte informáciu, ako sa celý prípad bude riešiť, no spoločnosť mu údajne škodu uhradí.

Pre toto vám môže telefón vybuchnúť

Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že ak sa batéria nabila na 100% a ďalej sa nabíja, môže dôjsť k prehriatiu a následným komplikáciám.