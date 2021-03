Ministerstvu zdravotníctva šéfovala pred Markom Krajčím. Po tom, čo jej vo vláde neprešla kľúčová reforma, odišla z funkcie a vrátila sa k povolaniu lekárky. Dnes lieči v covidovej zóne najťažších pacientov a z pozície doktorky otvorene hovorí, že súčasný šéf rezortu, ale aj premiér sú zrelí na odchod. Andrea Kalavská (43) nám povedala aj to, čo by na Krajčího mieste robila inak, či by sa dala zaočkovať ruskou vakcínou Sputnik V, alebo čo si myslí o liečbe ivermektínom.

Momentálne je témou číslo jedna výmena ministra zdravotníctva Marka Krajčiho. Myslíte si, že už je načase, aby prenechal rezort niekomu inému?

- Nech sa na to pozrieme z akejkoľvek strany, za situáciu v akom je zdravotníctvo, nesie zodpovednosť minister zdravotníctva. Preto je úplne na mieste, aby mal nejakú mieru sebareflexie a odstúpil z funkcie. Musíme sa pozrieť po nejakom inom manažérovi, kvalitnom odborníkovi, ktorý dokáže túto situáciu zvládať oveľa lepšie. Pretože, keď vám minister zdravotníctva povie, že od rána do večera robí všetko preto, aby situácia bola lepšia a vy vidíte, že situácia sa zhoršuje, každý deň nám zomiera sto ľudí. Pritom v mnohých okolitých krajinách sa čísla zlepšujú, tak by som sa veľmi pekne poďakovala pánovi ministrovi za túto prácu, ale efekt je katastrofálny.

Richard Sulík sa ponúkol, že by to zobral. Je to podľa vás dobré riešenie?

- Myslím si, že to by nebolo najšťastnejšie riešenie.

Z vášho pohľadu lekárky a bývalej ministerky zdravotníctva, kto by bol v tejto situácii dobrá voľba?

- Tu treba človeka, ktorý pozná rezort, zároveň dokáže byť aj manažérom. Taký, kto dokáže veľmi rýchlo vyhodnocovať a prijímať rozhodnutia. Zároveň musí mať dostatočnú politickú silu. Bez nej môžete mať najlepšie nápady, keď to nepresadíte, je to zbytočné. Vyhovárať sa, že ja som niečo chcel v decembri, ale nepodarilo sa to presadiť... v poriadku, ale potom položím papiere a odídem. Alebo ticho sedím a preberám zodpovednosť za to, čo sa tu deje.

A máte tip, kto by to mohol byť?

- Ja môžem povedať hocijaké meno, ale musí to byť človek, ktorý bude mať reálnu politickú silu niečo pretlačiť. Keď vlastného ministra na vláde nepočúvali v decembri. Všetci hovoria, že tam plakali, lebo sa niečo malo prijať, ale neprijalo sa. Tak teraz čo nájdeme špičkového manažéra a ten bude ako presadzovať svoje návrhy cez vládu, keď to nedokázal ani Krajčí, ktorý je z OĽaNO?

Marek Krajčí hovorí, že pracuje od rána do večera, aby zachránil čo najviac ľudí. Ak to tak je a on robí naozaj všetko preto, aby sa situácia zlepšila, ale ona sa naopak zhoršuje, nie je o to väčší dôvod, aby odstúpil?

- Určite áno. On je veľmi dobrý človek a naozaj mu túto situáciu nezávidím, ale ak on robí všetko preto, aby sa to u nás zlepšilo a zhoršuje sa to, tak je asi niečo zlé. Asi je niekde problém. To, čo hovorí, že z boja sa neuteká alebo mám ešte podporu, sú iba frázy. To nie je len o tom. Otázka je, či sám so sebou je minister spokojný, že toto je výsledok mojej práce. Človek, ktorý vie zhodnotiť situáciu, si musí povedať, že tu už musím prebrať zodpovednosť. Napriek tomu, že mám politickú podporu, ale asi nezvládam riadenie svojho rezortu, keď sme premiantmi v počte úmrtí. Čo horšie sa môže stať ministrovi zdravotníctva ako to, keď mu zomiera najviac ľudí v prepočte na obyvateľa vo svete. Je nebezpečné byť ministrom bez sebareflexie.

Mal by odstúpiť aj premiér?

- Je to legitímna požiadavka.

Keby ste boli vy teraz ministerka zdravotníctva, ktoré tri veci by ste urobili inak?

- Nechcem sa hrať na múdru, riadiť ministerstvo je extrémne ťažké aj v čase, keď nie je pandémia a keď je pandémia, je to veľmi ťažká práca. Na obranu pána ministra – nechcem ho len kritizovať, určite má najlepší zámer, tomu verím, ale to nestačí. Určite veľmi veľa pracuje, ale efekt práce musí byť viditeľný. Bohužiaľ, tu sa to nedeje. Efekt jeho práce je veľmi zlý, keď to počítame na úmrtia. Keby som bola ministerka, robila by som inak asi všetko. Samozrejme, už nemám všetky informácie, ako keď som bola v úrade. Podľa mňa bolo chybou zrušiť národný klinický tím, ktorý bol tvorený z odborníkov, profesorov, vedcov a ktorý veľmi promptne reagoval na novú situáciu, robil postupy, odporúčania. Tento tím pán minister zrušil. Všetky rozhodnutia ministra by mali byť založené na exaktných dátach. Pán Krajčí zrušil aj jednu z najlepších analytických jednotiek, ktorú sme ešte s pánom Druckerom budovali na ministerstve a výsledky boli badateľné. Pán minister absolútne zanedbal prípravu na druhú vlnu pandémie, rezort bol nepripravený.

Ak by vám teraz prišla ponuka riadiť rezort, zobrali by ste ju?

- Nie.

Veľa sa hovorí o tom, že u nás sa zanedbáva začiatok ochorenia COVID-19. Mnoho ľudí sa ani nevie dovolať svojmu obvodnému lekárovi, ktorý by im poradil. Nikto sa nezaujíma o ľudí, ktorí sú chorí a tí následne končia v nemocnici. Vidíte to aj na vašom oddelení?

- Aj na toto napríklad slúžil ten národný klinický tím, ktorý už nie je. Lekárom prvého kontaktu chýbajú štandardy, akú liečbu odporučiť pacientom, aké prípravky užívať na posilnenie imunity, ako sa majú pacienti pozorovať, kedy je vhodné zavolať záchranku atď. Toto nám absolútne zlyháva. Taktiež je neakceptovateľné, že niektorí obvodní lekári nie sú v ambulancii a ani sa im nedá dovolať a pacienti sa nemajú na koho obrátiť, to je nutné riešiť... a to je, samozrejme, kompetencia ministerstva.

