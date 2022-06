Od začiatku ruskej agresie voči Ukrajine utieklo z tejto krajiny do Únie viac ako sedem miliónov ľudí, pričom na trh práce EÚ sa dostal len relatívne malý počet z utečencov v produktívnom veku. Eurokomisia tvrdí, že zabezpečenie rýchlej a účinnej integrácie na trh práce je dôležité pre hostiteľské komunity i pre tých, ktorí utekajú pred vojnou.

Usmernenia EK opisujú opatrenia, ktoré môžu členské štáty prijať na základe doteraz získaných skúseností a najlepších postupov. Cieľom je integrovať ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny na trh práce a podporiť ich prístup k odbornému vzdelávaniu a príprave a vzdelávaniu dospelých.

Usmernenia zahŕňajú konkrétne príklady projektov financovaných EÚ, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre členské štáty v tejto oblasti. Usmernenia EK sa vzťahujú na osoby, ktoré majú nárok na dočasnú ochranu v zmysle smernice o dočasnej ochrane, ako aj na osoby, ktoré majú nárok na primeranú ochranu podľa vnútroštátneho práva.

Komisia v rámci usmernení vyzvala členské štáty, aby poskytovali informácie o dostupnej podpore pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine, ako je poradenstvo a ochrana pred diskrimináciou, uľahčili integráciu na trh práce osobám so štatútom dočasnej ochrany a v relevantných prípadoch aj so štatútom primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva.

Mali by podnecovať osoby prichádzajúce do EÚ, aby sa prihlásili do miestnych verejných služieb zamestnanosti a zohľadniť potreby v činnostiach vnútroštátnych orgánov a služieb zamestnanosti napríklad prijímaním ľudí do zamestnania v odvetviach s nedostatkom pracovníkov alebo tam, kde by mohli podporiť iných ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny a osobitne sa zamerať na prístup žien na trh práce a s tým spojenú starostlivosť o deti a školské vzdelávanie.

