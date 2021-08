Český epidemiológ tvrdí, že variant delta, ktorý aktuálne prevláda aj na Slovensku, nie je ani zďaleka taký zlý, ako bol jeho predchodca. Existuje na to podľa neho jasný dôkaz.

Epidemiológ Jiří Beran z Centra očkovania a cestovnej medicíny v Hradci Královom je často citovaným odborníkom na otázky o očkovaní a protilátkach. Podľa neho najlepšie chránení sú ľudia, ktorí sa covidom nakazili a po vyliečení sa ešte aj zaočkovali.

Jedna skupina ľudí je už teraz chránená na takej úrovni, ako keby už dostala tretiu dávku vakcíny. „Druhá dávka vakcíny je pre ľudí, ktorí covid prekonali, ako tretia dávka,“ povedal v rozhovore pre český spravodajský portál Echo24. Podľa Berana majú ľudia po prekonaní covidu porovnateľné množstvo protilátok s ľuďmi po očkovaní.

Dodáva, že variant delta (indický) nie je ani zďaleka tak nebezpečný, ako bol variant alfa (britský). „Teraz prevažuje mutácia delta, o ktorej absolútne presne vieme, že má devätnásťkrát nižšiu smrtnosť než alfa a dvaapolkrát nižší počet hospitalizácií. Delta rozhodne nie je žiadna tragédia, práve naopak,“ povedal s odvolaním sa na britské oficiálne čísla zverejnené v Public Health England.

Tieto čísla podľa neho naznačujú klasický vývoj infekcie – ďalšie mutácie sú síce nákazlivejšie, ale menej nebezpečné. „Je to vďaka selekčnému tlaku, ktorý vytvorili ľudia, čo ochorenie prekonali, a ľudia vakcínovaní. Tým, ktorí sa dali očkovať, patrí vďaka za to, že svojím očkovaním vytlačili vírus do priaznivejšeho variantu,“ podotkol.

Anketa Ste zaočkovaní? Áno, Pfizerom 36% Áno, Modernou 9% Áno, AstraZenecou 16% Áno, Sputnikom 2% Nie 37% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný