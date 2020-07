Rakovina nevymizne, no už čoskoro by pacienti mali prejsť ochorením oveľa ľahšie a percento úmrtnosti sa výrazne zníži. Špičkový slovenský vedec Pavol Čekan radí, čo môžete spraviť aj vy, aby ste sa rakovine vyhli.

Tento článok si môžete prečítať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.

Vždy tu bola a aj tu s nami zostane. „Rakovina nevymizne, nedá sa, to nie je vírus, bude tu stále. V našom tele denne dochádza k milión chybám pri delení buniek. Každá z nich môže spôsobiť rakovinu, je to bežná súčasť ľudkského organizmu. Tak to bolo aj v minulosti, len sme o tom veľa nevedeli,“ vysvetľuje biochemik Pavol Čekan.

Biochemik Pavol Čekan, zakladateľ spoločnosti MultiplexDX, ktorá sa venuje vývoju presnejšej diagnostiky rakoviny. Zdroj: TONY ?TEFUNKO

V tele sú procesy, ktoré vedia chyby pri množení buniek opraviť. Ak chybu opraviť nejde, nastane programovaná smrť bunky. Ak aj to bunka prežije, ešte je tu imunitný systém, ktorý vie bunku rozpoznať a zabiť. Taká bunka musí ujsť všetkým ochranným mechanizmom bunky a nášho tela, aby z toho vznikol mikronádor. No aj ten dokáže zabiť imunitný systém. Nebezpečná rakovina vzniká až vtedy, keď toto všetko nezaberie.

Už teraz vieme, že viac než dve tretiny rakoviny vznikajú náhodou. „Náhodou v tomto zmysle nazývame chyby z replikácie bunky, ktoré sa prosto dejú v ľudskom tele bez ohľadu na to, či ste to zdedili, akú máte životosprávu, či ste fajčiar alebo ste sa narodili v Černobyle. Doteraz nevieme ešte presne určiť vplyv stresu,“hovorí výskumník.

Kto je Pavol Čekan Biochemik, patrí medzi špičkových svetových vedcov. Jeho firma MultiplexDX vyrobila testy na koronavírus, čím Slovensku zabezpečil sebestačnosť. Už dlhšie však pracuje na modernej diagnostike rakoviny. Rodák z Prešova študoval na univerzitách na Islande a vo Washingtone. Po 20 rokoch sa vrátil na Slovensko. Je ženatý a má tri deti.

Rakovinová bunka sa v tele chráni, skrýva sa a snaží sa imunitný systém oklamať. Môže to trvať niekedy až desiatky rokov, kým sa tumor stane pre človeka nebezpečným. A čo môže najviac pomôcť sú preventívne prehliadky. „Čo ja môžem spraviť, že budem často chodiť na preventívne prehliadky. Tam je veľká šanca a pravdepodobnosť, že vám rakovinu odhalia včas,“ radí Čekan.

