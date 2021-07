Absolútnym hitom tohto leta je podľa Nory Fedorovej, šéfky cestovnej kancelárie Satur, Grécko.

„Napriek tomu, že sa otvorilo už aj obľúbené Turecko, Grécko je stále jednotkou. Ľudia sa tam cítia bezpečnejšie asi aj preto, že sú to ostrovy,“ vysvetľuje. Slováci aj tento rok stavili na ostrovnú klasiku, ako sú Kréta, Korfu či Zakhyntos.

„Ak však máte chuť objaviť niečo iné a zároveň sa cítiť bezpečne, vyberte si Thassos. Miestni ho volajú grécky klenot. Je smaragdom v Egejskom mori,“ odporúča.

Situácia na ostrove je podľa oficiálneho webu gréckeho ministerstva zdravotníctva dobrá: za posledných 7 dní zaznamenali 2 prípady infikovania koronavírusom, v rámci Grécka je jeden z posledných ostrovov, ktorý je stále zelený. S vyše 60-percentnou zaočkovanosťou patrí medzi najbezpečnejšie miesta v Grécku.

Na dovolenku na Thassose je teraz ideálny čas. Miestni, ktorí pracujú v službách, sú vďační za každého turistu a „nedá sa“ nie je pre nich odpoveď. Pláže či hotelové bazény sú poloprázdne. Hlava na hlave, dlhé rady, preplnené uličky či reštaurácie naozaj nehrozia.

Takže v porovnaní s inými rokmi si pohodlne a v pokoji vychutnáte aj obrovské atrakcie ako napr. Diovo oko. „Populárna Giola je prírodné jazierko naplnené morskou vodou. Ukrýva sa v skalách za dedinkou Astris. Bežne tu v hlavnej sezóne býva aj stovka turistov. Teraz tu popoludní boli ledva desiati. Perfektne sme si to užili,“ opisuje Nora Fedorová, ktorá si Thassos vychutnala tento rok na vlastnej koži.

Ak uvažujete o dovolenke na Thassose, CK Satur ponúka pobyty na 7 nocí už od 874 eur. A kam do hotela? S deťmi si určite vyberte all inclusive hotel ALEA 5* so slovenskými animátormi. Dokonalý pokoj v zátoke si vychutnáte v hoteli THASSOS GRAND RESORT 5* s polpenziou. Pre milovníkov nádherných výhľadov je ako stvorený hotel BLUE DREAM PALACE 5*.