Dostanú penzisti namiesto 50 eur až 100 eur? Výška TOHTO príspevku zrejme porastie!

Maximálny príspevok štátu na rekondičné pobyty pre dôchodcov by sa mal od júna tohto roka zvýšiť z 50 eur na 100 eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý do parlamentu predložili opoziční poslanci na čele s Petrom Pellegrinim (Hlas-SD).