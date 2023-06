Nové diagnózy, vyššie invalidné dôchodky aj viac ľudí, ktorí ich budú dostávať. To všetko by mala od júla priniesť zmena zákona o sociálnom poistení z dielne rezortu práce. Ak ju schvália poslanci, prinesie vyššie penzie tisíckam invalidných dôchodcov.

Ak si typického invalidného dôchodcu predstavujete ako človeka na vozíčku, mýlite sa. Do invalidity ženú ľudí najmä onkologické či psychické ochorenia, ale aj choroby pohybovej a obehovej sústavy. V súčasnosti poberá invalidný dôchodok viac ako 220-tisíc ľudí. Ak novelu zákona schváli parlament, od júla bude túto dávku poberať viac ľudí.

Vďaka novele narastie percentuálna miera poklesu schopnosti pracovať v prípade 24 položiek novej prílohy v kategórii „do 70 %“, teda pri tzv. čiastočnom invalidnom dôchodku, s priemernou sumou zvýšenia dôchodku o 22,60 eura.

„Presun invalidných dôchodcov z invalidity do 70 %“do tej nad 70 % percentuálnej miery poklesu schopnosti pracovať sa dotkne 73 ochorení. Z celkového počtu vyplácaných invalidných dôchodkov do 70 % tak Sociálna poisťovňa zrejme zvýši invalidný dôchodok približne 16 100 poistencom, ktorým penzia porastie asi o 182,60 eura,“ píše sa v dôvodovej správe.

Na novelu zákona a vyššie sumy invalidných dôchodkov sme sa spýtali aj v Sociálnej poisťovni. Jej hovorca Martin Kontúr uviedol, že vzhľadom na to, že novela zákona o sociálnom poistení zatiaľ nebola schválená v Národnej rade SR, sú otázky k tejto téme predčasné.

,,Ak by bola novela prílohy č. 4 poslancami schválená, tak by sa prehodnocoval zdravotný stav v súlade s prechodným obdobím na prehodnotenie súm invalidných dôchodkov v dĺžke trvania dva roky, pričom sa predpokladá, že v roku 2023 bude prehodnotených 25 % všetkých prípadov, v roku 2024 až 50 % všetkých prípadov a v roku 2025 bude prehodnotených zvyšných 25 % všetkých prípadov,“ uviedol Martin Kontúr. Ako dodal, vychádzajúc z podkladov sa predpokladá, že Sociálna poisťovňa bude prehodnocovať približne 21 400 poberateľov invalidného dôchodku, a to len u niektorých, presne vymedzených ochorení.

