Denne u nás diagnostikujú rakovinu krčka maternice asi dvom ženám. Je to pritom jediný typ rakoviny, pred ktorým sa dá chrániť vakcínou. Tú bude od mája tohto roka preplácať poisťovňa. „Som rád, že sme sa dostali medzi krajiny, ktoré túto liečbu poskytujú zdarma. Toto očkovanie chráni pred drvivou väčšinou prípadov rakoviny krčka maternice," podotkol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO).

Vakcína proti HPV však nebude zadarmo pre všetkých. Dve dávky preplatia len deťom v 13. roku života, teda od 12 rokov do 12 rokov a 364 dní. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) argumentuje, že práve obdobie pred prvými sexuálnymi skúsenosťami je najlepší čas na očkovanie. „Očkovanie je vhodné vtedy, keď ešte dieťa nemôže byť infikované HPV a keď má najlepšiu imunitu, ideálne v 13. roku života. Imunita v puberte je taká silná, že stačia dve dávky očkovania na to, aby sa vytvorila taká imunita, ako u starších troma dávkami. Je to jediná vakcína proti rakovine, ktorú v súčasnosti máme. Je to jedinečná možnosť, ako chrániť svoje dieťa pred rakovinou,“ povedala Elena Prokopová, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast.

Gynekologička, ktorá podala úplne prvú vakcínu proti HPV na Slovensku, však očkovanie určite odporúča aj dospelým, a to tak ženám ako mužom. „Najvyššiu možnú ochranu poskytuje očkovanie u tých jedincov, ktorí ešte nemali pohlavný styk. Stále veľmi dobrú ochranu očkovanie poskytuje aj ženám a mužom, ktorí už majú svoj sexuálny debut za sebou, je to vlastne jediná možnosť, ako sa tejto infekcie a jej šírenia zbaviť,“ potvrdila gynekologička Radmila Sládičeková.

Existuje až 40 typov vírusov HPV, ktoré sa prenášajú z človeka na človeka. Nebezpečná je len časť z nich. HPV je v súčasnosti najbežnejšia pohlavne prenášaná infekcia. „Vírus sa prenáša pohlavným stykom. Určite sa neprenáša použitím uteráka alebo toalety po nakazenej osobe, ako si mnohí myslia. Na to, aby vnikol vírus do bunky, je potrebný určitý postup. Vírus totiž musí vniknúť do bazálnej, čiže základnej vrstvy buniek. Bunky si môžeme predstaviť ako tehlovú stenu. Na to, aby vírus prenikol skrz túto stenu až do tej najspodnejšej vrstvy, potrebuje mikrotrhlinky, ktoré vznikajú pri pohlavnom styku. Vznik trhliniek necítime, ide o bunkové záležitosti,“ vysvetlila gynekologička Sládičeková. Okrem rakoviny krčka maternice môže HPV spôsobiť aj genitálne bradavice, bradavice v ústach, hrtane či na hlasivkách, ale aj rakovinu konečníka, vonkajších rodidiel, pošvy aj penisu. Papilomavírusy zodpovedajú aj za veľkú časť zhubných nádorov v oblasti hlavy a hrdla, ktorých pribúda.

