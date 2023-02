Želáte si presmerovať rodičovský dôchodok náhradným rodičom alebo ho svojim rodičom odoprieť? Nezabudnite to do 28. februára oznámiť Sociálnej poisťovni.

Pracujúce deti, ktoré boli dôchodkovo poistené v roku 2021 a želajú si poukázať rodičovský dôchodok náhradným rodičom, by nemali zabudnúť oznámiť to do konca februára 2023 Sociálnej poisťovni.

Rovnako tak môžu urobiť v tomto termíne aj tí poistenci, ktorí si neželajú, aby Sociálna poisťovňa poukázala časť ich odvodov biologickým rodičom, resp. jednému z rodičov. Slúži na to formulár Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok, ktorý je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne, resp. v jej pobočkách po celom Slovensku.

"V prípade, že si deti želajú, aby bol ich rodičom priznaný rodičovský dôchodok, nie je potrebné urobiť nič. Nárok vznikne automaticky," informoval hovorca poisťovne Martin Kontúr.

O rodičovský dôchodok nie je potrebné žiadať. Ak ste rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa, nárok na rodičovský dôchodok vzniká priamo zo zákona. "To znamená, že dieťa nemusí doručiť žiadny formulár/vyhlásenie. Nárok na rodičovský dôchodok nevznikne priamo zo zákona iba vtedy, ak dieťa urobí vyhlásenie v zákonom stanovenej lehote – prvýkrát do 28. februára 2023, aby nárok naň nevznikol," vysvetlil Kontúr.

Nárok na rodičovský dôchodok vzniká najskôr od 1. januára 2023 a Sociálna poisťovňa ho v tomto roku vyplatí jednorazovo v jednej splátke za celý rok 2023. V ďalších rokoch ho budú dôchodcovia dostávať mesačne v ich obvyklých výplatných termínoch, v ktorých dostávajú aj samotnú dôchodkovú dávku. Rodičovský dôchodok nezvyšuje ani výšku odvodov dieťaťa do Sociálnej poisťovne a ani nemá vplyv na výšku jeho budúceho dôchodku (neznižuje ho).

V prípade priznania nároku na rodičovský dôchodok tento bude platiť po obdobie piatich kalendárnych rokov. Napríklad, ak nárok vznikne 1. januára 2023, bude trvať do 31. decembra 2027. Výška rodičovského dôchodku sa bude prepočítavať každý rok na základe vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, jeho maximálna suma v roku 2023 pre jedného rodiča je 21,80 eura.

