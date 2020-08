Mnohí slovenskí penzisti obracajú doslova každé euro, a tak ich poteší každý peniaz navyše. Dobrá správa je, že vďaka valorizácii dôchodkov si čoskoro polepšia, a to nielen starobní dôchodcovia, ale aj tí, čo poberajú invalidný, vdovský či vdovecký, prípadne sirotský dôchodok. Dôchodky porastú dvoma spôsobmi. Ako to vychádza vám?

Ceny v slovenských obchodoch rastú a podľa nich sa valorizujú aj dôchodky. Podľa Štatistického úradu sa ceny za vlaňajšok zvýšili o 2,6 percenta. A presne o toľko sa od nového roka zvýši väčšina vyplácaných dôchodkov. „Dôchodkové dávky sa budú v roku 2021 zvyšovať buď o 2,6 %, alebo o minimálnu valorizačnú pevnú sumu daného druhu dôchodku, podľa toho, čo bude pre dôchodcu výhodnejšie,“ priblížila Veronika Husárová z tlačového odboru ministerstva práce.

Minimálnu valorizačnú pevnú sumu starobných dôchodkov pre budúci rok stanovilo ministerstvo na 9,40 eura. O túto sumu sa zvýši penzia tým, ktorí majú starobné dôchodky nižšie ako 361,60 eura. Je to z jednoduchého dôvodu. Ak by ich penzia vzrástla o 2,6 percenta, dostali by od štátu menej peňazí. Napríklad dôchodca s 350-eurovou penziou by dostal len 9,10 eura, preto sa mu dôchodok automaticky zvýši o vopred stanovenú vyššiu sumu 9,40 eura.

Tých s vyššími penziami čaká ešte zaujímavejšie prilepšenie. Penzista, ktorý poberá priemerný dôchodok 485 eur, si v novom roku polepší o 12,60 eura. Dôchodcovi s penziou 1 000 eur razom stúpne príjem až o 26 eur.

A čo predčasný, invalidný a ďalšie dôchodky >>