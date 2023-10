Dôchodcovia s bydliskom v štátoch, ktoré nepatria k štátom EÚ/EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, majú do 15. októbra 2023 povinnosť doručiť Sociálnej poisťovni Potvrdenie o žití. "Preukázanie žitia je zákonnou podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo Európskej únie a mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, kam ho Sociálna poisťovňa dôchodcom zasiela spätne na štvrťročnej báze. Dôchodcovia v štátoch, ktoré sa riadia koordinačnými nariadeniami EÚ, okrem Českej republiky, zasielajú potvrdenia o žití len raz ročne v januári," uviedla Zuzana Dvoráková zo Sociálnej poisťovne.



Tlačivo Potvrdenie o žití, ktoré majú do 15. októbra Sociálnej poisťovni doručiť dôchodcovia z „mimoeurópskej“ cudziny, musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané. "Podpis pritom nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni a súčasne musí byť úradne overený, napr. notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte. Následne im Sociálna poisťovňa zašle dôchodok za III. štvrťrok, teda za obdobie od 1. júla 2023 do 30. septembra 2023," povedala Dvoráková.

Tlačivá Potvrdenie o žití zaslala Sociálna poisťovňa týmto dôchodcom ešte v januári. Tlačivo je k dispozícii v rôznych jazykoch aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Sociálna poisťovňa - Formuláre – Dôchodcovia mimo SR (socpoist.sk).



Termín na doručenie nasledujúceho formulára je január 2024



Ďalšie žitie bude potrebné preukázať v januári 2024. V tomto mesiaci preukazujú žitie aj poberatelia dôchodku s bydliskom v členských štátoch EÚ/EHP, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska s výnimkou Českej republiky. V prípade Českej republiky si totiž Sociálna poisťovňa informácie o dôchodcoch vymieňa elektronicky s Českou správou sociálneho zabezpečenia.



Sociálna poisťovňa k 30. júnu 2023 vyplatila do zahraničia spolu 34 591 penzií, z toho do krajín mimo EÚ – 3 734. Najviac ich z krajín mimo EÚ smerovalo do zámoria – do Kanady (1 486) a USA (1 054). Do krajín EÚ/EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva vyplatila Sociálna poisťovňa 30 857 dôchodkov, z toho najviac do Českej republiky (15 742) a Nemecka (3 860).

Prečítajte si aj: