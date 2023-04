DOBRÉ SPRÁVY! Budú mať penzisti VIAC PEŇAZÍ? Poslanci navrhujú úplne nové zvýšenie dôchodkov! ×

Minimálne dôchodky by sa mali od októbra tohto roka opäť zvýšiť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorý do parlamentu predložili poslanci za hnutie Sme rodina Zuzana Šebová, Miloš Svrček a Monika Péter.