Po znížení cien plynu je tu ďalšia pozitívna správa pre peňaženky Slovákov. V budúcom roku zlacnie aj elektrina. Poďakovať za to môžeme korone.

Včera oznámil regulačný úrad správu, ktorá poteší mnoho domácností. Cena za dodávku elektriny pôjde dole až o 9 %. Dôvodom je pandémia koronavírusu. Počas nej totiž firmy a fabriky vyrábajú menej, a teda spotrebujú aj menej energie. Výsledkom je pokles cien elektriny na burzách.

„Úradu sa podarilo v maximálnej možnej miere premietnuť úsporu na burzách do zníženia ceny elektriny pre slovenských spotrebiteľov," povedal predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris. Pre domácnosti a malé firmy elektrina zlacnie už v januári a do v jednotlivých tarifách o 4 - 9 %.

Zníženie cien elektriny je už druhou dobrou správou pre Slovákov v krátkom čase. Len pred niekoľkými dňami úrad oznámil, že lacnejší bude aj plyn. Priemerná cena za dodávku plynu od začiatku nového roka klesne od 21 do 27 percent, podľa kategórie odberu.

Výška celkovej úspory záleží od spotreby, no domácnosti, ktoré plynom aj vykurujú, by mohli ušetriť až 125 eur. Domácnosť, ktorá používa plyn primárne na varenie, by mala usporiť necelé 2 eurá za rok a domácnosť, ktorá využíva zemný plyn aj na ohrev vody, môže ušetriť takmer 60 eur za rok.

Otázne je aj čo sa bude diať s cenami za ústredné kúrenie. Očakáva sa, že aj tie pôjdu dole. Elektrina, plyn a teplo ukroja asi 10 % z celého rodinného rozpočtu Slovákov.