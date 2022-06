Dnes zasiahnu Slovensko úmorné horúčavy. Teploty sa vyšplhajú nad 30 stupňov, čo môže byť pre niektorých nebezpečné. Veľa ľudí sa mylne domnieva, že opaľovanie je len to, keď ležíme na deke. Kdeže! Ako upozorňuje kožná lekárka a vedecký sekretár Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti Gabriela Kolátorová, opaľovanie je každý pobyt na slnku, teda aj čakanie na električku či prechádzanie sa. Pre denník Plus JEDEN DEŇ poradila, aký opaľovací krém si vybrať a prezradila šikovný trik, podľa ktorého zistíte, či je bezpečné vyjsť na slnko!

Aká je najlepšia ochrana pred slnkom?

- Najlepšie je zahalenie kože. V lete je ale veľmi náročné nútiť ľudí, aby mali stále dlhé rukávy, dlhé nohavice a zahalené tváre. Pri teplote 37 stupňov sa to ani nedá, ľudia by sa zbláznili. Preto je dôležité chrániť kožu, používať „sunscreeny“, ktoré majú aj nešťastný názov opaľovacie krémy. Podľa názvu to vyzerá, že sú na to, aby sa ľudia dobre opálili, ale je to práve naopak, majú kožu chrániť pred účinkami slnka.

Podľa čoho si vybrať ten sunscreen, teda krém na opaľovanie?

- Treba zohľadňovať viacero faktorov. V prvom rade je to fototyp kože. Ak sa veľmi zle opaľujem, opaľujem sa do červena, alebo mám ryšavé vlasy a pehy, tak som určite prvý fototyp, ktorý sa veľmi ťažko opáli dohneda. Opáli sa do červena a iba veľmi veľmi slabučko pigmentuje. Schopnosť vytvárať pigment je vlastne ochranný mechanizmus kože, kedy koža chráni to, čo je uložené pod ňou. Pigment sa netvorí preto, aby sme boli pekní hnedí, ale preto, aby koža a orgány pod ňou boli chránení proti nežiadúcim účinkom slnečného žiarenia.

Takže ako voliť ochranu podľa fototypu kože?

- Čím je fototyp slabší, čím je schopnosť kože vytvárať pigment nižšia, tým musí ochranný faktor byť vyšší. Rádovo by som povedala, že u nás by mal byť od 30 do 50 podľa fototypu. Pod 30 by som nešla. Ochranný faktor 6 či 10 absolútne nemá význam.

Čo okrem fototypu treba ešte zohľadniť?

- Dôležitý je aj typ kože. Kto má akné alebo suchý typ kože na tvári, si nemôže dať akýkoľvek krém. Kto má mastný typ pleti a dá si ešte aj mastný krém, podporí tým tvorbu akné. Tiež je dôležité, čo si chceme natrieť, či aknóznu alebo suchú pleť, či ekzémové telo. Treba si vybrať krém, ktorý kožu nielen ochráni, ale zároveň nepodporí prípadné kožné ochorenie. Preto je vždy dobré sa poradiť v lekárni.

Ako sa starať o pokožku po opálení?

- Určite treba použiť krémy po opaľovaní, lebo slniečko vysušuje kožu a spôsobuje aj jej zhrubnutie. Práve to je nežiaducim účinkom opaľovania u ľudí, ktorí majú akné. Pretože keď nám zhrubne rohová vrstva akné, to je potom príčina zhoršenia akné na jeseň.

