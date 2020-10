Dnes sa mení letný čas na zimný: Zrušenie striedania času schválili, kedy to bude naposledy?

Zo soboty na nedeľu sa opäť mení letný čas na zimný, o tretej hodine v noci sa ručičky hodín vrátia o hodinu späť. O zrušení striedania času sa diskutuje už dlho, vlani v marci ho už odhlasoval aj Európsky parlament a ešte predtým odsúhlasili aj občania EÚ v doteraz najväčšom dotazníku. 85 percent zo štyroch miliónov ľudí bolo za zrušenie striedania času. Už vlani sa mal čas meniť naposledy. Členské štáty sa však stále nevedia dohodnúť, ktorý čas si ponechať.

Dlho preberaná téma o zrušení striedania času je komplikovanejšia, ako sa zdalo. Aj keď sa väčšina európskych poslancov aj občanov vyjadrila za jeho zrušenie, stane sa tak najskôr budúci rok. Pôvodne sa plánovalo definitívne skončiť s pretáčaním ručičiek hodín na jar alebo jeseň 2019. Členské štáty sa však nevedeli dohodnúť, či si ponechajú zimný, alebo letný čas.

Zjednotiť sa nebolo také ľahké. „Momentálne je to tak, že by sa to malo udiať najneskôr v roku 2021. Je teraz na rozhodnutí Rady, teda členské štáty sa musia dohodnúť, či zostane letný, alebo zimný čas,“ povedal ešte minulý rok europoslanec Ivan Štefanec.

Členovia Výboru Európskeho parlamentu pre dopravu a cestovný ruch navrhli, aby v tých krajinách Únie, ktoré sa už „navždy“ rozhodnú pre letný čas, došlo k poslednej zmene hodín v noci zo soboty na nedeľu koncom marca 2021.

Ako sa vyrovnať so zmenou času · štyri až šesť hodín pred spánkom nepite alkohol, kávu, zelený, čierny čaj, energetické nápoje

· nekonzumujte večer ťažko stráviteľné jedlá, posledné jedlo si dajte najneskôr štyri hodiny pred spánkom

· krátko pred spánkom nefajčite

· aspoň štyri hodiny pred spánkom necvičte intenzívne

· pred spánkom miestnosť dobre vyvetrajte, teplota v nej by nemala byť vyššia ako 20 stupňov Celzia

· v spálni nemá byť televízor

A tie krajiny, ktoré si budú chcieť ponechať svoj štandardný čas, známy aj ako „zimný čas“, naposledy otočia ručičkou na hodinách poslednú októbrovú nedeľu roku 2021. Je teraz na členských krajinách, aby sa zosúladili a zvolili si jednotný čas. Inak by mohol vzniknúť chaos v doprave aj celkovom fungovaní, keďže krajiny EÚ sú značne prepojené.

Odborníci zrušenie pretáčania hodín vítajú. ,,Z výsledkov medicínskych výskumov vyplýva, že cirkadiánny rytmus – vnútorné hodiny organizmu, nedokážu okamžite, zo dňa na deň, reagovať na zmenu času. Adaptácia je veľmi individuálna aj vzhľadom na vek a zdravotný stav," vysvetľuje lekárka Jana Hamade, vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

„Ťažkosti môžu mať malé deti, ktorým sa naruší denný a spánkový režim, ale aj ľudia s psychickými a chronickými ochoreniami, napríklad srdcovo-cievnymi, endokrinnými, neurologickými, s poruchami imunity,“ upozorňuje.