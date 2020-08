Začiatok tohto školského roka bude iný ako ostatné. Aj keď deti by mali rúška nosiť len prvé dva týždne a potom sa uvidí, ani to sa niektorým rodičom nepáči. Na internete sa objavujú informácie o nedostatočnom okysličení dieťaťa aj kožných problémoch. Opýtali sme sa známeho pediatra Petra Visolajského, aká je pravda!

Známy pediater povedal, ako to je s rúškami u detí: Pravda o okysličení aj kožných problémoch!

Mnohí rodičia uverili informáciám na internete, že rúška znižujú dýchanie u detí či vyvolávajú kožné problémy. Známy pediater Peter Visolajský ubezpečuje o ich bezpečnosti a účinnosti.

„Nosenie rúšok považujem ako detský lekár za úplne bezpečné. Deti to chráni dokonca aj pred inými infekciami, vírusmi a baktériami, nielen proti koronavírusu. Za uplynulé mesiace, najmä na jar, máme skúsenosť, že bolo menej chorých detí po ambulanciách, aj menej alergických reakcií z peľu,“ povedal Visolajský.

Niektorí rodičia sa nazdávajú, že ich deti budú mať problém dýchať. Iní si myslia, že kvôli poklesu kyslíka sa žiaci nebudú vedieť sústrediť. „Rúška sú dosť priedušné na to, aby neovplyvňovali krvné plyny. Teda to, koľko človek dostane kyslíka alebo vydýchne oxidu uhličitého. Bolo to aj merané medicínskymi prístrojmi. Rúško nemá vplyv na okysličenie krvi, rodičia sa rozhodne nemusia báť tohto problému,“ubezpečuje pediater.

Nie je pravda ani to, že by rúška spôsobovali kožné problémy. Musia však byť čisté a dostatočne priedušné. „Vtedy rovnako nespôsobuje žiadne problémy,“ uzavrel Visolajský.