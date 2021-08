Vo štvrtok 2. septembra sa po letných prázdninách a dlhých mesiacoch lockdownov konečne otvoria všetky školy. Viacerí učitelia však zrejme svojich žiakov ani nespoznajú. Mnohí vyrástli, no aj pribrali na váhe. Učitelia upozorňujú, že niektoré deti len sedeli za počítačom a zanedbali pohyb. Napríklad šiestaci sa budú len teraz učiť to, čo už mali dávno vedieť.

Deti boli počas lockdownu zatvorené doma, minimálne sa hýbali a mnohé z nich zleniveli. Deti v predškolských zariadeniach a na prvom stupni škôl sú na tom ešte pomerne dobre, situácia je horšia u starších detí. „Deti sa počas pandémie takmer vôbec nehýbali, stratili záujem o pohyb. Väčšina z nich len sedela za počítačmi, a to nielen počas dištančnej výuky, ale aj vo svojom voľnom čase. Telesná cez počítač fungovala na princípe zadávania športových úkonov, no nik to neodkontroloval,“ povedala učiteľka telesnej výchovy Katarína (37), ktorá učí žiakov druhého stupňa na základnej škole v Trenčíne.

Žiaci majú rezervy aj v iných predmetoch, no pri telesnej výchove je to asi najvypuklejšie. Niektoré body z učebných plánov sa posunuli do vyšších ročníkov. Aj preto sa napríklad až v šiestom ročníku budú deti učiť hádzať a chytať loptu, pričom podľa klasických plánov to mali vedieť už piataci. „Keď sme na konci minulého školského roka začali opäť chodiť do školy, niektorých žiakov v mojej triede som skoro nespoznala. Počas toho, ako sme boli doma, viacerí z nich vyrástli, no musím povedať, že niektorí aj pribrali na váhe. Väčšina z nich úplne stratila kondičku. Odbehli ako-tak jeden okruh a potom už len posedávali. Preto si teraz dávam za cieľ žiakov opäť rozhýbať a vzbudiť v nich záujem o pohyb a šport,“ prezradila učiteľka.

Na problém upozornila aj hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová. Situácia sa podľa nej zhoršila najmä posledný rok až rok a pol. „Máme tu pandémiu, deti boli zatvorené a málo sa pohybovali,“ uviedla počas konferencie Pohyb detí a mládeže na školách po covide. Odborníci sa zhodli, že v školách by mali pribudnúť hodiny telesnej a športovej výchovy, popritom aj ohodnotenie učiteľov. V súčasnosti majú žiaci telesnú dvakrát do týždňa. Podľa odborníkov by to mala byť jedna vyučovacia hodina každý deň, prípadne kombinácia s tréningom v organizovanom klube, ako to funguje v Maďarsku. Pediatri tiež navrhli, aby sa deti delili na telesnej výchove do skupín na základe fyzickej zdatnosti, podobne ako sa delia na základe úrovne znalosti cudzieho jazyka. Prvé zmeny by mohli nastať už od ďalšieho školského roka.

Ak sa dieťa nehýbe aspoň 45 minút denne, hrozia mu zdravotné problémy na celý život. „Najzávažnejším dlhodobým dôsledkom obezity v detstve je jej pretrvávanie do dospelosti. Odhaduje sa, že 50 až 80 percent obéznych mladých ľudí sa obezity nezbaví ani v dospelosti,“ uviedla vedúca Oddelenia hygieny detí a mládeže banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva MUDr. Katarína Slotová. Obezita významne zvyšuje riziko vzniku chronických ochorení. Ide o kardiovaskulárne a onkologické ochorenia, diabetes mellitus 2. typu, osteoporózu, ale aj zubný kaz. Napríklad zvýšenie hmotnosti o 10 kg súvisí približne s 15- až 20-percentným zvýšením rizika náhlej cievnej mozgovej príhody.

Bude na školách viac hodín telesnej výchovy? Odpoveď ministerstva školstva čítajte na ďalšej strane »»»