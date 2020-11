Študent ekonómie Gabriel má štastie v nešťastí, pri ochorení spinálna muskulárna atrofia (SMA) trpí stupňom tri, teda môže chodiť. Aj o túto schopnosť môže prísť, ak sa ochorenie bude postupovať. Pacienti s SMA1 sa nikdy ani neposadia, pri SMA2 sa dokážu plaziť a sedieť, chodiť však už nie. V súčasnosti na Slovensku žije približne 60 detských a odhadom 20 dospelých pacientov so spinálnou muskulárnou atrofiou (SMA). Vyskytne sa približne u jedného z 10-tisíc narodených detí.

„Diagnózu mi zistili približne v troch rokoch genetickými testami v Košiciach. V škôlke som častejšie padal, mal som rôzne menšie úrazy. Ani rodičom ani učiteľkám v škôlke sa to nezdalo. Začali sme vyšetreniami u ortopéda a dostali sme sa až k neurológovi,“ hovorí Gabriel. V roku 2003 ešte lekári nevedli určiť zriedkavú diagnózu SMA tak rýchlo. Ortopéd dokonca najprv navrhol operáciu, ktorá sa časom ukázala ako chybné riešenie.

Vtedy bola SMA evidovaná ako neliečiteľná choroba, takže neurológovia s tým nemohli veľa spraviť. Keďže Gabriel potreboval udržať svaly funkčné čo najdlhšie, jeho liečba pozostávala najmä z fyzioterapie. „Ako pacient s SMA trojkou som sa od malička vyvíjal ako bežný človek. Ako dieťa som hrával aj futbal, športoval som, lenže postupne ako som strácal silu, som o tieto možnosti prišiel,“vysvetľuje.

Atrofici postupne strácajú schopnosť ovládať svoje svaly. Zdroj: archív

Doteraz bola spinálna muskulárna atrofia detskou diagnózou. „Deti sa narodili, boli ťažko choré, väčšinou sa nedožili dospelosti a tí, ktorí mali miernejšie prejavy, veľakrát sa ani nevedelo akú majú chorobu,“približuje doktorka farmácie Tatiana Foltánová, odborný garant Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb.

Moderná liečba prišla len nedávno v roku 2017. Stratené roky síce už nevráti, no pomôže mu spomaliť ďalšie zhoršovanie zdravotného stavu. „Je to vo forme injekcií, pichá sa to do chrbtice. Keď prišla táto liečba, progres choroby sa zastavil, stav sa mi nezhoršoval, dokonca sa mi v mnohých oblastiach zlepšoval,“hovorí mladý chalan.

Gabriel teraz liečbu užíva dva roky a bude na ňu odkázaný do konca života, inak by sa jeho stav ďalej zhoršoval. V každodennom živote má väčšiu stabilitu, napríklad pri chôdzi. „Pred liečbou som nechodil vonku s takou istotou. Bál som sa, čo sa môže stať, či už nejaké pády, skorá únava, nevládal som. Teraz sa odvážim viac, aj na prechádzky či len tak do mesta,“ opisuje mladík.

Tatiana Foltánová upozorňuje, že pre zdravotný systém vznikla otázka, ako pripraviť liečbu dospelých s SMA. „Nemôžu stále chodiť do detských centier. Niektorí potrebujú operácie nôh alebo chrbtice, budú potrebovať rôzne intervencie,“ varuje.

Športy, ktoré bežne robí každý človek, u Gabriela neprichádzajú do úvahy. „V každodennom živote musím dopredu rozmýšľať, kam pôjdem, aby som sa nestretol s ťažkosťami ako sú vysoké schody. Musím si to naplánovať tak, aby som sa nemusel ponáhľať. Na vzdialené miesta neprejdem. Samozrejme, venujem sa čomu môžem, napríklad rád chodím na ryby alebo menšie prechádzky,“dodal Gabriel.

Situácia dospelých pacientov je iná ako u detských atrofikov. „On už zažil zdravý život, ak im trochu pomôžeme, nikdy nebudú invalidní, budú chodiť do práce. Nemôžu síce mať povolanie ako napríklad čašník, ale môžu vykonávať intelektuálne povolanie,“ uzavrela.