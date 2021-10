Vláda, ktorá nastupovala ako transparentná a protikorupčná, sama čelí podozreniam z neoprávneného rozdeľovania dotácií. Z pomoci určenej pre živnostníkov a podnikateľov profitovali schránkové firmy, ktorých skutočné adresy ani majitelia sa nedajú dopátrať. Na škandál upozornilo vo štvrtok Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK).

Celkovo malo 28 podozrivých firiem dostať až 24 miliónov eur. Všetky firmy majú zahraničných vlastníkov. Na Slovensku majú zriadené virtuálne sídlo, ale reálne tu nepodnikajú. Účtovné závierky nepodávajú vôbec, alebo ich naposledy podali pred niekoľkými rokmi a počet zamestnancov uvádzajú buď 0 alebo 1. Agendu prvej pomoci malo na starosti ministerstvo práce na čele s Milanom Krajniakom. Stopy vedú na Úrad práce v Pezinku, kde podpísali všetky zmluvy so schránkovými firmami o poskytovaní štátnej pomoci. Krajniaka si preto v piatok zavolali na koberček poslanci parlamentného výboru, kde musel kauzu vysvetľovať. Krátko predtým minister zvolal tlačovku, na ktorej informoval, že z podvodu neoprávneného poskytovania štátnej pomoci sú podozriví štyria bývalí úradníci pezinského úradu práce. Išlo o bežných úradníckych pracovníkov, nie o manažérov, a úrad už s nimi pracovný pomer ukončil.

Krajniak dodal, že o podozrivých platbách na pezinskom úrade vedel už od 20. augusta a ešte v ten deň bolo podané aj trestné oznámenie, no na žiadosť polície o tom neinformoval médiá ani verejnosť.

Minister tiež opísal, ako mali štyria úradníci prihrať schránkovým firmám milióny zo štátnej pomoci. Podľa Krajniaka falšovali listiny, podpisy aj výsledky kontrol. „Neexistujúca žiadosť bola kompetentnou osobou označená ako relevantná žiadosť. Bol sfalšovaný podpis a bol sfalšovaný výsledok kontroly," vysvetlil šéf rezortu práce.

Krajniak odmietol, že by bola zanedbaná kontrola podaných žiadostí. Dodal, že pri všetkých platbách sa automaticky zisťuje, či má firma zaplatené dane, sociálne a zdravotné odvody, či nemá nedoplatky a či nie je na listine nelegálnych zamestnávateľov alebo v úpadku. „Táto kontrola prebehla. Ale zodpovedná osoba - napriek tomu, že systém jej to vyhodil a videla, že táto žiadosť nespĺňa predpoklady na to, aby bola vyplatená – tak v systéme napísala, že žiadosť je O. K.," povedal minister. „Tu nejde o zlyhanie kontrolného systému, ale o absolútne chrapúnsky podvod so sfalšovaním listín a sfalšovaním podpisov," vyjadril sa.

Zdôraznil, že nechce, aby štyri čierne ovce znehodnotili prácu 7,5-tis. čestných pracovníkov regionálnych úradov práce. On sám má informácie o iných sumách ako zistilo ICJK.

