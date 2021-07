Pre koronavírus sme zabudli na iné ochorenia. Mnohí pacienti v bolestiach trpeli doma a nevedeli sa dostať do nemocníc. Iní sa zase nevedeli objednať na vyšetrenia. Podľa poisťovne Dôvera, tisíce ľudí preto teraz nevedia o svojej diagnóze.

Na pandémiu doplatili všetci pacienti, nielen tí, ktorí ochoreli na COVID-19. Mesiace sa odkladali plánované zákroky, ale aj rôzne vyšetrenia. Mnohí sa nevedeli dostať k lekárom, iní sa o to ani nepokúšali. To môže mať do budúcna dramatické následky. Tisíce ľudí teraz vôbec netušia, že majú smrteľné ochorenia.

Zdravotná poisťovňa Dôvera sa pozrela na dáta o pacientoch pred pandémiou a po pandémii. Kým za normálnych okolností lekári diagnostikovali rakovinu každý mesiac v priemere 858 poistencom tejto zdravotnej poisťovne, počas prvej vlny to bolo len 543 prípadov za mesiac. Priemerný počet nových pacientov s rakovinou v druhej vlne bol 700.

„Na základe týchto štatistík môžeme konštatovať, že v roku 2020 sa nepodarilo z rôznych dôvodov zachytiť asi 2 000 našich poistencov, u ktorých pandémia zmarila včasný záchyt onkologickej diagnózy,“ informoval Marián Faktor, riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi a člen predstavenstva súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera.

V celoslovenskom meradle, keď zohľadníme aj ostatných pacientov zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne a súkromnej poisťovne Union, môže ísť pravdepodobne až o 6 500 Slovákov. „Je potrebné, aby sme sa sústredili na prevenciu a pokúsili sa dobehnúť zameškané. Všetci vieme, že neskorý záchyt ochorenia znamená pre pacienta horšie vyhliadky na uzdravenie,“ doplnil Faktor.

Ešte horšie sú čísla pri najčastejšej príčine úmrtí na Slovensku – srdcovo-cievnych ochoreniach. Pre pandémiu sa nepodarilo vyšetreniami zistiť asi 33 000 chorých, ktorí majú problémy so srdcom, čo môže po čase vyústiť do infarktu či mŕtvice. Podľa odhadov poisťovne sa to môže na celom Slovensku týkať 100-tisíc nových pacientov, ktorí o chorobe zatiaľ vôbec netušia.

Nezistené nové ochorenia nie sú jediným problémom. Opatrenia počas pandémie spôsobili aj to, že v nemocniciach liečili len tých pacientov, u ktorých to bolo nevyhnutné. Kto mohol počkať, ten čakal. „Pacienti sa na nás obracali s tým, že dlhé mesiace čakajú v bolestiach na zákrok, ktorý podľa lekárov znesie odklad. Boli aj takí, ktorí sa, žiaľ, potrebnej zdravotnej starostlivosti už nedočkali,“ vysvetľuje Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov.

„Cieľom bolo vyhradiť kapacity pre ľudí, ktorí bojujú o život. Plánované zákroky, ktorých posunutie nemalo následok zhoršenia zdravotného stavu pacienta, sa presunuli na nový termín,” vysvetlila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Koľko operácií sa odložilo? Čítajte na ďalšej strane >>>