Strážte množstvo

Dbať na to, aby mali deti pri sebe v škole alebo na krúžkoch dostatok vody, je pre ich koncentráciu, energiu a správny vývoj zásadný. Od 6 do 10 rokov veku pripadá na kilogram hmotnosti dieťaťa 60 až 80 mililitrov tekutín. Do 14 rokov by deti mali vypiť 50 až 70 mililitrov tekutín na kilogram telesnej hmotnosti. Ak športujú alebo je horúco, treba piť viac. Radí nutričná špecialistka Nestlé Česko a Slovensko Markéta Veverková.

Snažte sa vyhnúť sladeným nápojom

Hoci sú u detí veľmi obľúbené, sladené a sýtené malinovky pre nich nie sú vhodné. Obsahujú veľa cukrov a majú takmer nulovú výživovú hodnotu. Ich častá konzumácia sa prejavuje na telesnej hmotnosti, kazivosti zubov a prípadnej hyperaktivite. Sladené nápoje navyše potláčajú pocit hladu, a preto môžu rozhodiť pravidelný stravovací režim. Pozor si dávajte pri takzvaných „light“ a „zero“ nápojoch. Obsahujú totiž umelé sladidlá Aspartam, Ascesulfam a Cyklamát, ktoré sú pre deti úplne nevhodné.

Článok pokračuje na druhej strane >>>