Čas na podanie daňového priznania sa kráti! Ak ste tak ešte nespravili, do konca marca vám už zostávajú iba štyri dni. Nie každý ho musí podať, no niektorým sa to vyslovene oplatí. Koľko peňazí môžete dostať späť a ako darovať 2 percentá z dane?

Daňové priznanie je povinný podať každý, koho zdaniteľné príjmy v roku 2022 presiahli sumu 2 289,63 eura. Ak ste zamestnancom a požiadali ste o to, priznanie za vás podal váš zamestnávateľ. V opačnom prípade musíte daňové priznanie podať sami.

Ak ste zarobili menej ako spomínanú sumu a daňové priznanie si zo zákona podať nemusíte, mali by ste to zvážiť. Týka sa to najmä tých, ktorí v minulom roku odpracovali iba časť roka alebo boli chorí. Daňové priznanie sa oplatí podať aj rodičom, ktorí boli pár mesiacov v práci a zvyšok nepracovali. Ak napríklad bola vlani matka na rodičovskej dovolenke do konca októbra, v roku 2022 pracovala iba v novembri a decembri a zarobila v hrubom 1 000 eur mesačne, zaplatila daňové preddavky vo výške 186,22 eura. Keďže má nárok na ročnú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za rok 2022, štát matke musí vrátiť celú zaplatenú daň.

Prilepšiť si môžu aj študenti. Ak ste v minulom roku študovali a cez leto ste dva mesiace brigádovali s tým, že vám mesačne pristálo na účte 700 eur, štát vám za dva mesiace zo mzdy odviedol daňový preddavok 107,70 eura. Ak si do konca marca podáte daňové priznanie a uplatníte si celú nezdaniteľnú časť, štát vám celú daň, ktorú ste odviedli, vráti, a to najneskôr do 40 dní po 31. marci.

Podať dobrovoľne daňové priznanie sa oplatí aj dôchodcom, ktorí si počas penzie privyrábajú. „Daňové priznanie sa oplatí podať dobrovoľne v prípade poberateľa starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku, pričom mal počas roka zdaniteľný príjem zo závislej činnosti,“ radí na portáli relia.sk odborník na sociálne veci Jozef Mihál.

Výhodou, na ktorú často ľudia zabúdajú, je daňová úľava na hypotéku pre mladých. V priznaní je možné využiť aj nezdaniteľnú sumu 180 eur za tretí pilier doplnkového dôchodkového sporenia.

Daruje 2 percenta z dane. Viete ako na to? Článok pokračuje na druhej strane >>>