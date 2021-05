Pri príležitosti včerajšieho Dňa matiek zverejnil expremiér Igor Matovič status na sociálnej sieti, v ktorom všetkým matkám verejne sľúbil, že urobí aj nemožné, aby pre matky dosiahol základnú spravodlivosť. „Odmietam sa viac len tak nezaujato prizerať tomu, ako sú slovenské matky “odmenené” za ich obetu a lásku voči svojim deťom. Odmietam viac pritakávať systému, ktorý slovenské matky trestá nižšou mzdou a dôchodkom za to, že vychovávali deti. Odmietam viac akceptovať fakt, že najviac ohrozenými chudobou sú slovenské rodiny s deťmi," napísal.

Narážal tak na svoju daňovo-odvodovú reformu, ktorá má priniesť aj dramatický nárast podpory na deti. „Dzurindov, Radičovej, Ficov či Pellegriniho “sociálny štát” poskytoval pracujúcim rodičom cca 40 eur mesačne na dieťa. Môj cieľ je dosiahnuť pri pracujúcom rodičovi 200 eur mesačne na každé dieťa v rodine, 5-krát viac, aj keď sa to mnohým zdá úplné sci-fi," tvrdí Matovič.

„Bude to veľmi ťažké, ale verím v šťastný koniec. Verím, že matky, deti a rodiny nakoniec zápas o dôstojnosť vyhrajú a ľuďom, ktorí im závidia, klapnú ústa naprázdno. #DržteVšetkyPalce," dodal.

V závare statusu zverejnil aj novinku, ktorá sa má týkať nezamestnaných. „Pri nepracujúcich rodičoch plánujeme ísť na 100 eur, ale s viacerými podmienkami, medzi ktoré bude určite patriť vzorová dochádzka do školy, či škôlky, ak bude nariadená. Matky na materskej sa budú považovať za pracujúce. Matky opatrujúce hendikepované dieťa tiež. Základná podpora 100 eur bude patriť aj študentovi nad 18 rokov až do skončenia SŠ, respektíve do skončenia denného štúdia prvej VŠ, atď. Viac info čoskoro," ukončil príspevok Matovič.

