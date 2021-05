Izraelskí vedci našli nový možný vedľajší účinok po očkovaní. U niektorých ľudí sa po zaočkovaní vyskytol pásový opar - vírusové infekčné ochorenie, ktoré sa prejavuje nepríjemnými ťažkosťami v podobe bolesti a kožnej vyrážky.

„V tejto chvíli nemôžeme povedať, že príčinou je očkovacia látka. Môžeme len povedať, že u niektorých pacientov je spúšťačom,“ povedala pre The Jerusalem Post vedúca pracovníčka oddelenia reumatológie doktorka Victoria Furerová. Vírus pásového oparu totiž dokáže v organizme prežívať celé roky bez akéhokoľvek prejavu. Majú ho všetci ľudia, ktorí v minulosti prekonali ovčie kiahne, nakoľko ochorenie spôsobuje rovnaký vírus.

Prípady sa vyskytli už aj na Slovensku.„Chcem sa spýtať, bol tu niekto na očkovaní pfizerom? Včera mi kamarátka povedala, že jej muž dostal z toho pásovy opar,“ zisťovala na sociálnej sieti Antónia. „Vo februári som absolvovala druhé očkovanie a v marci som dostala na tvár pásový opar, ale vôbec som to nedala do súvislosti s očkovaním... Hmm.. Ktovie. Asi to nikto nedokáže zhodnotiť, keďže ako Corona,tak aj vakcíny proti nej sú stále veľká neznáma,“ napísala Tatiana.

Štúdia odhalila 6 prípadov zo 491

Možnú spojitosť skúmali pomocou štúdie, ktorej sa zúčastnilo 491 ľudí s reumatoidnou artritídou alebo príbuznými poruchami, ktorí dostali vakcínu od Pfizeru. Pásový opar sa objavil iba u šiestich. To je 1,2 percenta. Päť dostalo infekciu po prvej dávke vakcíny, zvyšný jeden človek po druhej dávke očkovaní. Po zverejnení štúdie v odbornom časopise Rheumatology journal sa autorom však začali ozývať ľudia z celého sveta, u ktorých sa pásový opar vyskytol po podaní vakcíny. „To nasvedčuje tomu, že určitá spojitosť existuje,“ dodala Furerová.

Jednoznačnú spojitosť ale zatiaľ vedci nepreukázali. Lekári sa zhodujú, že bude potrebné vykonať ďalšie vyšetrenia a štúdie. The Berkshire Eagle informoval, že čísla boli príliš nízke a do výskumu sa navyše nezapojili pacienti bez reumatoidnej artritídy.

Pásový opar podľa nej môže prejaviť u všetkých vekových kategóriách. Častejšie sa však objavuje u ľudí, ktorí majú viac ako 50 rokov.

Anketa Dáte alebo dali by ste sa očkovať proti koronavírusu? Áno, určite. 64% Kým sa dostanem na rad, tak si to aj rozmyslím. 6% Ešte neviem. 6% Určite nie. 24% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Článok pokračuje na ďalšej strane: Riziko vzniku pásového oparu sa dá znížiť! TOTO spravte pred očkovaním Pfizerom! »»»