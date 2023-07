Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje opäť na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov. Do systému Safety Gate Rapex (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) ich nahlásili kontrolné orgány v Česku, Švédsku, Taliansku a na Malte. Môžu sa nachádzať aj na Slovensku. Kúpili ste ich aj vy?

Ide o produkty, ktoré obsahujú zakázanú látku Butylphenyl Methylpropional. Sú medzi nimi parfumovaná voda pre mužov od Lotus Parfums, toaletná voda Black Warrior, parfumovaná voda Untrue Lies a sprchovacie Gély Badedas.

Obsahuje ho aj parfumovaná voda Dance Dance a Eau de sandalwood, kozmetická súprava Palla Di Natale, sprchovací gél od značky Intesa, sprejové dezodoranty značiek Malizia či Intesa.

Rovnako výrobky na vlasy Garnier Fructis a Palette od značky Schwarzkopf. Ďalej sú to parfumované vody Si Je Te Dis...Oui!, Twice so nice, parfumovaná voda pre ženy od značky Real Time, výrobky na ochranu pred slnečným žiarením od Nivey, toaletná vody značky Real Time, tekuté mydlo na intímnu hygienu Infasil a kondicionér na vlasy od L'Oreal Paris.

Nebezpečnú látku Butylphenyl Methylpropional má parfum pre mužov Fragluxe, sprejový dezodorant Intesa fresh dezodorant a Tesori d'Oriente, toaletná voda J's exte pop, lak na vlasy Splend'or, parfumovaná voda Untrue Lies Noir, parfum Silver, crown parfumes a výrobok na ochranu pred slnečným žiarením Bilboa Invisible. Tiež parfumovaná voda Love Always, toaletná voda Accountable, sprejové dezodoranty značky Malizia, toaletná voda Mon Homme Paris a farby na vlasy od značky Palette.

ÚVZ SR upozorňuje aj na telový olej na zosvetlenie pokožky Dr SJM skincare. Ten obsahuje látku Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, čo je v rozpore s európskym nariadením o kozmetických výrobkoch.

