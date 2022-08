Cvičenie podľa znamenia: Ktorý cvik je ideálny pre vás? Barani chcú rýchlosť, Lev tímový šport

Keďže kvalitná cvičebná rutina bude vždy zahŕňať nejakú verziu kardia a nejaký druh silového tréningu, potenciálne možnosti sú prakticky nekonečné. Hoci by ste mohli intuitívne rozlíšiť, či ste, povedzme, fanúšik tanečného kardia alebo boxu, alebo či by ste každý deň dali prednosť pilatesu pred behom, tieto preferencie sú spojené s aspektmi osobnosti a temperamentu, nad ktorými astrológia často vládne. Vďaka tomuto spojeniu by vás zistenie, ako cvičiť pre vaše znamenie zverokruhu, mohlo nasmerovať k cvičebnému štýlu, ktorý je v súlade s tým, ako prirodzene držíte a vyjadrujete energiu.