Aplikácia GreenPass umožní občanom naskenovať si QR kódy potvrdzujúce vakcináciu, test či prekonanie ochorenia COVID-19. Problémom je, že nie všetky mobilné odberové miesta dnes vydávajú potvrdenia s QR kódom.

„Aplikácia umožní to, aby si občan do aplikácie naskenoval QR kódy či už z vakcinácie alebo zároveň aj z testovania, respektíve ak prekonal covid, tak aj nejaké potvrdenie o tom,“ uviedol generálny riaditeľ Slovensko IT, a.s. Pavol Miroššay.

Aplikácia bude fungovať offline, takže nehrozí únik dát. Bude ich len skladovať a QR si bude musieť občan vyhľadať sám aktívne.

Štátne inštitúcie, najmä polícia, majú kontrolovať kódy prostredníctvom aplikácie OverPass. Spustenie aplikácií sa predpokladá koncom júna.