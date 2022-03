Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v prihraničnej oblasti Ukrajiny evidujú v súvislosti s migračnou vlnou sporadický výskyt ochorenia COVID-19. Ako uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková, pozitívne osoby sú izolované a ich rodinné kontakty v karanténe. V prípade potreby je osobám v spolupráci s lekármi poskytovaná zdravotná starostlivosť.

Ako povedala, postupuje sa v zmysle aktuálne platných vyhlášok ÚVZ SR a rovnako aj v zmysle usmernenia rezortu zdravotníctva pre ubytovateľov, ktorí sa rozhodli pomôcť vojnovým utečencom z Ukrajiny.

„Ubytovacím zariadeniam Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a ÚVZ SR odporúčajú, ak je to možné, vyčleniť niekoľko ubytovacích jednotiek pre ľudí s ochorením COVID-19. Ideálne tak, aby nedošlo k ich kontaktu s ľuďmi bez ochorenia. Izoláciu pozitívne testovanej osoby vykonať citlivo s ohľadom na blízke kontakty, najmä ak ide o rodinných príslušníkov, matky s deťmi a podobne. Izolácia by mala zachovať jednotu rodiny v maximálnej možnej miere, mala by byť nediskriminačná, chrániť dôstojnosť a dôvernosť osôb. Záujmy dieťaťa by mali byť prvoradé,“ priblížila Račková.

V prípade izolácie alebo karantény odporúčajú podľa nej využiť aj udržiavanie kontaktov prostredníctvom telefónov či videohovorov.