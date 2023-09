Aj keď to posledné mesiace vyzeralo, že covidová hrozba pominula, s príchodom jesene a detí do škôl sa vírus opäť „postavil na nohy”. Nakazených pacientov pribúda a základné očkovanie proti covidu má stále iba 51 percent Slovákov. Ochráni nás vakcína, ktorú sme dostali vlani, aj pred jesennou vlnou a aký variant vírusu je aktuálne dominantný?

Nakazených pacientov s covidom opäť pribúda! Podľa informácií na stránke korona.gov.sk, ktorá uverejňuje počty pacientov s covidom na týždennej báze, pribudlo 82 nakazených, celkovo je s covidom hospitalizovaných 99 pacientov, z toho 6 z nich je na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) a traja sú na ventilácii. Antigénových testov pribudlo 49.

Viac nakazených registruje aj infektológ Peter Sabaka. „Zvýšený počet pacientov sme zaevidovali, ale iba mierny. Momentálne dominujú v Európe aj v USA dva subvarianty s názvom EG.5, známe aj pod názvom Eris, druhý je podobný, ale obidva sú potomkovia variantu omikron, čiže majú aj podobné biologické vlastnosti. To znamená, že hoci sa veľmi ľahko šíria, sú ľahko infekčné, iba zriedka vyvolávajú ťažký priebeh ochorenia,” vysvetľuje.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) nový subvariant zatiaľ na našom území nepotvrdil. „Podľa výsledkov sekvenovania pozitívnych vzoriek tvoria na Slovensku väčšinu subvarianty omikronu XBB a XBB.1.5., ktoré nespôsobujú závažné zhoršenie epidemiologickej situácie. Subvarianty EG.5, neoficiálne nazývaný Eris a BA.2.86, neoficiálne nazývaný Pirola, nie sú na Slovensku laboratórne potvrdené,” potvrdil hlavný hygienik Ján Mikas. Zároveň však nevylúčil, že sa už na Slovensko oba subvarianty nedostali.

Počty pozitívnych však rastú nielen naprieč Európou, ale hlavne v Spojených štátoch. „Keď sa prizerám na to, ako prebieha nový nárast pacientov s koronavírusom na JIS napríklad v Spojených štátoch alebo niekde inde na západe, vyzerá to tak, že covid dostal druhý dych. Preto som prekvapený, že u nás je ticho. Možno to na Slovensku nie je, alebo možno sme všetci už takí unavení, že tomu nedávame veľkú pozornosť. Kedysi sme mali informácie na dennej báze, no dnes, keď si otvoríte stránku ministerstva, tak neviete ani zistiť, kde sa máte dať zaočkovať,” kritizuje hlavný lekár BSK Tomáš Szalay.

Ochránia nás staré vakcíny aj na jeseň? Článok pokračuje na druhej strane >>>