„Predpoklad na ďalšie obdobie je, že sa nám začne postupne zlepšovať epidemiologická situácia," povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. „V marci očakávame vyše 305-tisíc tisíc dávok Pfizeru, takmer 310-tisíc dávok AstraZeneca a 75 600 dávok Moderny," oznámil minister.

Okrem registrovaných vakcín máme v Šarišských Michaľanoch naskladnených aj 200-tisíc kusov neschválenej vakcíny Sputnik V. Ak prejde kontrolnými testami, ruskou vakcínou by sa mohlo očkovať už od budúceho týždňa. Štátna tajomníčka Jana Ježíková potvrdila, že na Slovensko budúci týždeň príde aj 100-tisíc vakcín Pfizer navyše.

Čoskoro by sa mala zjednodušíť aj registrácia na očkovanie. Vznikne akási čakáreň, kde sa človek prihlási len raz a bude čakať na svoj termín. „Od 13. marca do 7. apríla je naplánovaných viac ako štvrť milióna termínov. Po spustení nového registračného formulára by do 7. apríla malo pribudnúť približne 140-tisíc termínov pre seniorov, ktorí sú starší ako 70 rokov a približne 120-tisíc termínov pre ľudí vo veku 60 až 70 rokov,“ potvrdilo ministerstvo.

Tento mesiac by sa malo otvoriť registrovanie ľudí nad 60 rokov aj na vakcínu od firmy Pfizer, nielen AstraZeneca. V apríli by mali pribudnúť termíny na očkovanie pre ľudí nad 50 rokov a v máji nad 40 rokov.

Situáciu s očkovaním neskôr ešte zrýchli aj schválenie ďalšej vakcíny od firmy Johnson & Johnson. Na Slovensko by mali prísť prvé vakcíny od tejto firmy v apríli. Ide o jedinú očkovaciu látku, ktorá sa podáva len v jednej dávke.