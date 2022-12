K problematike sa pre portál Men's Health vyjadrili odborníci na digitálne súkromie. Dúfali ste, že weby pre dospelých sú anonymný priestor, kde nikto nevie nič o nikom? Sklameme vás: „Pornografické stránky nie sú o nič anonymnejšie ako akékoľvek iné webové stránky,“ hovorí Dylan Curran, technický riaditeľ spoločnosti VFT Solutions pre digitálnu bezpečnosť.

Nepomôže ani režim inkognito

Ako všetky stránky, aj tieto zaznamenávajú vašu IP adresu, poznajú typ vášho zariadenia a prehliadača a takisto zbierajú súbory cookies. To aj v prípade, že používate režim inkognito, ktorý síce neukladá históriu do prehliadača, no nezabráni v zbieraní vašich údajov priamo od navštívenej stránky.

Sledovanie stránok pre dospelých so sebou prináša znepokojujúcu otázku: Je naše súkromie úplne chránené? Zdroj: Shutterstock

Vedia, kto som?

Porno stránky by teda teoreticky vedeli na základe IP adresy, odtlačku prsta prehliadača alebo zariadenia k menovanej osobe vytvoriť zbierku dát zvykov konkrétneho človeka pri sledovaní porna a teoreticky aj predať tieto dáta.

Giganti v obore, stránky Pornhub a xHamster, sa pre portál vyjadrili, že údaje zbierajú, avšak žiadne nezneužívajú na identifikáciu jednotlivcov. V minulosti tiež potvrdili, že tieto dáta nepredávajú.

Na čo zbierajú údaje cookies?

Veľké porno stránky zbierajú údaje o preferenciách používateľa na to, aby mu vedeli navrhovať obsah, ktorý sa páči aj ostatným v jeho okolí. Napríklad, ak bývate na Slovensku, stránka vám ponúka obsah, ktorý v minulosti zaujal ľudí na území Slovenska. Získané dáta sa dokonca používajú na usmerňovanie filmovej produkcie.

Údaje im slúžia aj na to, aby vám vedeli navrhnúť obsah, ktorý sa bude páčiť konkrétne vám. Aj keď nevedia, kto ste, poznajú vašu IP adresu a údaje o prehliadači a to im bohato stačí k tomu, aby vám vedeli navrhnúť niečo, čo sa vám bude páčiť.

Má to však háčik

Je otázne, či takéto férové sú všetky porno stránky. Niektoré z nich totiž môžu zbierať osobné údaje na hocijaké iné neznáme účely, nielen na optimalizáciu ponúkaného obsahu.

Curran pripomína, že aj keď stránka pozná iba čiastočné údaje, vedela by teoreticky odhaliť vašu identitu pomocou iných informácií. Pred tým nás chráni šifrovanie HTTPS, ktoré však podľa Gizmodo.com od roku 2018 zabezpečilo iba 17 percent porno stránok.

93 percent porno stránok zdieľa používateľské údaje

Jedna štúdia zistila, že 93 percent z 22 484 porno stránok odosielalo používateľské údaje v priemere siedmim rôznym externým subjektom. To však neplatí iba o tomto type stránok, keďže aj YouTube odosiela údaje približne 20 ďalším stranám.

Ľudia sa prirodzene obávajú, že ich sexuálne sklony odhalí niekto, kto by nemal. Odborník na dáta Daly Barnett potvrdil, že tieto obavy sú opodstatnené. Porno stránky by mohli údaje o vás teoreticky predať štátu alebo firme. V najhoršom scenári jednotlivcom, ktorí hľadajú špinu na ľudí a chceli by vás vydierať. To sú však iba teoretické úvahy.

