Ceny elektriny v Európe v utorok prudko klesli po tom, čo sa na začiatku týždňa dostali na nové rekordy. Dôvodom je plán Európskej únie (EÚ), ktorá pripravuje intervencie, aby znížila ceny elektriny. TASR o to informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Cena referenčného nemeckého kontraktu na elektrinu v utorok padla až o 26 % a cena plynu na burze v Amterdame až o 11 %. Výrazné zlacnenie signalizuje, že EÚ zvyšuje pred blížiacou sa zimou úsilie o riešenie energetickej krízy, ktorá by mohla stiahnuť ekonomiku regiónu do recesie.

Kontrakt na budúcoročnú nemeckú elektrinu sa o 10.50 h SELČ predával so stratou 20 % po 610 eur za megawatthodinu (MWh), pričom v pondelok (29. 8.) sa jeho cena vyšplhala až na rekordných 1050 eur za MWh. Na pražskej energetickej burze v utorok predpoludním padli ceny elektriny v porovnaní s pondelkom takmer o polovicu.

Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci sa v utorok predpoludním na burze v Amsterdame obchodoval s mínusom o 4,3 % po 261 eur za MWh. Ceny energií v Európe sú aktuálne mimoriadne volatilné. Hlavným dôvodom je čoraz výraznejšie obmedzovanie ruských dodávok. Moskva od utorka znížila dodávky plynu aj do Francúzska, čo ešte zvyšuje tlak na európsky trh.

Gazprom okrem toho plánuje, že od stredy (31. 8.) do piatka (2. 9.) pre opravu turbíny úplne odstaví kľúčový plynovod Nord Stream 1. Nemecko predpokladá, že dodávky cez plynovod, ktorý je aj tak už niekoľko týždňov využívaný len na 20 % maximálnej kapacity, sa už neobnovia.

EÚ sa pripravuje na intervenciu, ktorá by mala stlačiť prudko rastúce ceny elektriny, ktoré podporujú infláciu a zvyšujú riziko recesie. Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová by sa mala v utorok popoludní vyjadriť k reforme európskeho trhu s elektrinou. V pondelok uviedla, že EÚ pracuje na nástroji, ktorý by zrušil previazanosť medzi cenami plynu a elektriny. Navyše, zásobníky plynu v Európe sa aj napriek obmedzovaniu ruských dodávok plnia rýchlejšie, než sa plánovalo.