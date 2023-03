Banka Silicon Valley Bank (SVB) so sídlom v kalifornskej Santa Clare, ktorá bola 16. najväčšia v krajine, skrachovala potom, čo klienti tento týždeň začali vyberať peniaze. Krach tejto banky sa považuje za druhý najväčší v histórii a vôbec najväčší bankový kolaps od roku 2008.

Pobočka SVB Zdroj: Jeff Chiu

Najväčšie kolapsy bánk v histórii

Len dva dni po nej rovnaký osud čakal aj newyorskú Signature Bank, ktorej kolaps predstavuje tretí najväčší v americkom bankovom sektore vôbec. Washington Mutual, ktorá skrachovala v roku 2008 počas svetovej finančnej krízy, patrí na prvé miesto historického rebríčka.

So zatajeným dychom čakajú, či sa niečo podobné nestane v EÚ

To je dôvod, prečo ľudia začali porovnávať momentálnu situáciu ku kríze z roku 2008. A hoci slovenské banky upokojujú klientov so slovami, že nás sa situácia netýka, zahraniční analytici to vidia inak.

Ilustračné foto Zdroj: Shutterstock

„Investori sú otrasení udalosťami z posledných dní a čakajú so zatajeným dychom, či sa následky vo finančnom sektore nerozšíria do ďalších oblastí,“ uviedla podľa agentúry Reuters analytička Susannah Streeter zo spoločnosti Hargreaves Lansdown.

Americké ministerstvo financií v tejto súvislosti uviedlo, že vlastníci vkladov v oboch bankách o svoje peniaze neprídu, zároveň však ubezpečilo, že daňoví poplatníci nebudú znášať následky zatvorenia bánk.

Na snímke pobočka banky Signature Bank Zdroj: Bobby Caina Calvan

Národná banka Slovenska vývoj krachu bánk detailne sleduje. Podľa nej sú však slovenské banky jednými z najstabilnejších v Európskej únii. „Udalosť, ktorá sa stala v Spojených štátoch, je veľmi špecifická. Na Slovensku žiadnu podobnú banku nenájdete, pretože obchodné modely bánk na Slovensku sú konzervatívne a výrazne viac diverzifikované,“ zdôraznil pre RTVS vedúci oddelenia komunikácie NBS Peter Majer.

Krach bánk výrazne ovplyvnil Európu

Reakcia na vývoj na americkom bankovom trhu na seba nenechala dlho čakať ani v EÚ. Situácia ovplyvnila európske akciové trhy, výrazný pokles zaznamenali akcie nemeckej banky Commerzbank a švajčiarskej Credit Suisse, ktorej akcie klesli o 7,8 percenta.

Credit Suisse Zdroj: Getty Images / Spencer Platt

„Credit Suisse je v problémoch už celé roky a jej akcie za posledných 5 rokov padli o 98 percent. Táto banka sa drží len vďaka svojej značke a pomoci saudských investorov, ktorí si pri švajčiarskej banke cenia anonymitu vkladov a finančných pohybov, čo je neslávne známa prednosť švajčiarskeho bankového sektora,“ vysvetlil finančný analytik OVB Marián Búlik.

