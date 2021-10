Výdavky štátu na zdravotníctvo nastavila vláda zle a v systéme budú chýbať peniaze, upozorňujú organizácie nemocníc, lekárov či ambulancií. Zhodujú sa, že neustále znižovanie platieb za poistencov štátu ide proti všetkým vyhláseniam vlády, ktorá tvrdila, že chce zvyšovať kvalitu zdravotníctva. „Naozaj toto rozhodnutie o rozpočte vnímame ako posledný klinec do rakvy,“ uviedla Jaroslava Orosová zo Zväzu ambulantných poskytovateľov.

„K čomu dôjde, bude nepochybne pokračujúci exodus zdravotníckych pracovníkov, ale tentoraz to už nebude len do českých nemocníc, ale aj do Maďarska a do Poľska. Pri takto prijatom rozpočte bude pokračovať rozpad nemocníc,“ povedal šéf Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko.

Doplnil, že už nebude potrebná ani reforma nemocníc, pretože niektoré zanikajú už teraz, podobne, ako sa to už stalo na Ukrajine. „Dostupnosť nebude. Vznikajú tam kliniky, ktoré nechcú mať nič spoločné so štátom. Povedia, ty občan si to budeš musieť zaplatiť, lebo to, čo nám ponúkajú poisťovne, nám nestačí,“ vykreslil.

Málo lekárov predĺži čakačky

„Máme absolútny nedostatok ambulantných poskytovateľov, koronakríza nám ukázala, že mnohí naši kolegovia už odišli bez akejkoľvek náhrady,“ upozornil prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth. Tretina lekárov je vo veku vyššom ako 60 rokov, mladí po skončení školy či atestácie odchádzajú do zahraničia. Iní sa pre zlé podmienky v zdravotníctve rozhodnú pre zmenu povolania.

„Nielenže sa predĺžia čakacie lehoty, ale možno sa niektorí pacienti ani na vyšetrenie nedostanú. Zvyšuje sa úmrtnosť ochorení práve na zanedbané veci, zvyšujú sa infarkty, cievne mozgové príhody, nádorové ochorenia,“ varuje Štefan Zelník z Asociácie polikliník a zdravotníckych zariadení. Pacienti prichádzajú do nemocníc v zlom stave, pretože ich nemá kto vyšetriť, a tak je ich liečba potom nielen náročnejšia, ale aj drahšia.

Ministerstvo zdravotníctva hovorí, že v systéme bude financií dosť. „Naším cieľom je, aby v zdravotníctve bolo toľko peňazí, koľko reálne potrebuje. Ministerstvo zdravotníctva rokuje so zreteľom na pacienta a zdravotníka ako prioritu,“ reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Štát bude platiť menej na pacientov

Štát chce skresať platbu za svojich poistencov na sumu 31 eur za mesiac. Sú nimi napríklad dôchodcovia, deti, ženy na materskej či invalidi, pritom priemerne jeden takýto pacient stojí 85 eur. Na porovnanie, v Česku štát za svojich poistencov platí 77 eur na osobu. Výpadok financií podľa zdravotníkov ešte viac prehĺbi krízu.

