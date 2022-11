Aj viac ako 20 eur zaplatíme tento rok za vianočného kapra. Jedno kilo sa totiž môže vyšplhať až na 6 eur. Je preto pravdepodobné, že ľudia budú siahať k lacnejšej alternatíve – tolstolobiku. Kilo vyjde približne na 3,70 eura.

Ak by sa niekto rozhodol meniť pre náklady tradíciu, mäsová večera by ho vyšla ešte drahšie. „Ceny mäsa podľa našich dohadov môžu byť v decembri vyššie o viac ako tretinu,” vysvetľuje Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne. Vianočné sladkosti, pre rast cien cukru, môžu zdražieť o 24 percent a viac si zaplatíme aj za ovocnú misu a to 20 percent. Vyplýva to z prieskumu Slovenskej sporiteľne. „Čelíme bezprecedentným časom, inflácia zasahuje do fungovania domácností a má dosah aj na ich reálnu spotrebu,” vysvetľuje Horňák.

Šetriť budeme aj na darčekoch

Až 70 percent Slovákov sa preto chystá tento rok na Vianociach šetriť. Najviac na darčekoch, až 34 percent ľudí, menej plánujú míňať aj na jedlo či dovolenky, a to narovnako 14 percent Slovákov. „Pre väčšinu ľudí bude šetrenie na vianočných výdavkoch nevyhnutnosťou. Z prieskumu nám vyplynulo, že len dve percentá ľudí inflácia vôbec nezasiahla. Viac zasiahnutých či silne zasiahnutých sú až dve tretiny obyvateľstva,” dodáva analytik.

Bohaté Vianoce na úkor zadlženia

Podľa psychológa z IPčka Marka Madra sa však nájdu aj takí, ktorí nedokážu odolať zvýšenej spotrebe. Darčeky či drahšie potraviny nakúpia aj na úkor zadlženia sa, niektorí si dokonca zoberú na pokrytie vianočných nákladov úver.

Ako hovorí psychológ, primárne ide o takých, ktorí nevyužívajú dostatočne kritické myslenie, sú obeťami hoaxov a manipulatívnych reklám, podliehajú sociálnemu porovnávaniu sa, opakujú nevhodný model svojej rodiny, majú konzumné správanie či nedostatočnú finančnú gramotnosť a schopnosť hospodáriť s finančnými prostriedkami.